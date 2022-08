Tale e Quale show, proprio lui ricoverato in ospedale. Mondo della tv terrorizzato

Una notizia delle ultime ore che ha lasciato i fan scioccati e preoccupati per le condizioni di salute di uno dei protagonisti dell’amatissimo programma di casa rai Tale e Quale show. Ecco cos’è successo.

Non manca molto a settembre e con l’inizio del mese riprenderanno i palinsesti televisivi che riporteranno sul piccolo schermo le trasmissioni più amate e i personaggi seguitissimi che nel corso del periodo autunnale e invernale terranno compagni a migliaia di telespettatori.

Tra questi, uno dei programmi più amati del pubblico della Rai è senza dubbio Tale e Quale show, un programma che sin da subito è stato un gran successo sia di pubblico che di critica, a tenere le redini della trasmissione troviamo Carlo Conti che con la sua grande professionalità ha dimostrato di essere la persona giusta al momento giusto, portando Tale e Quale show a fare numeri da record.

Ma quello che sta preoccupando i fan del programma proprio in queste ore è la notizia di uno dei suoi protagonisti ricoverato in ospedale, le immagini hanno lasciato tutti senza parole per le condizioni di salute in cui si trova, ecco di chi si tratta.

Il protagonista di Tale e Quale show in ospedale, la foto terrorizza i fan

Tale e Quale show è un programma seguitissimo, non solo perché moltissimi dei suoi protagonisti mostrano le loro incredibili doti canore, ma anche per il piacere e il divertimento di vedere i big della musica trasformarsi, grazie a un magistrale lavoro di make-up, in altri grandi della musica sfidandosi in vere e proprie esibizioni incredibili.

Quello che spesso lascia il pubblico a bocca aperta è la somiglianza che i vip riescono a raggiungere con le persone che stanno imitando, ma non solo dal punto di vista visivo, ma anche canoro, esercitandosi e studiando molto, dando prova di essere dei veri talenti.

Ma nelle ultime ore proprio uno dei grandi vincitori del programma ha spaventato i fan con una foto in ospedale, si tratta proprio di Attilio Fontana cerchiamo di capire le sue condizioni di salute.

Attilio Fontana terrorizza i fan, è ricoverato in ospedale

Attilio Fontana è stato uno dei protagonisti più attivi della trasmissione, tanto da vincerla, negli anni Novanta il cantante ha fatto parte del gruppo I Ragazzi Italiani che hanno trovato il grande successo proprio partecipando al Festival Di Sanremo nel 1997 portando il brano Vero Amore.

Nel tempo poi il gruppo si è sciolto ma Attilio ha preso parte a Tale e Quale show trovando la sua dimensione, non solo è stato un grande protagonista, ma ha anche trovato l’amore della sua vita, ovvero Clizia Fornasier mettendo su famiglia.

Ma nelle ultime ore è successo qualcosa che ha letteralmente terrorizzato i fan, proprio Attilio ha pubblicato uno scatto sul suo Instagram ufficiale che lo vede ricoverato in ospedale e riporta le parole, “Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà… Ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va… Casella imprevisti, ci rivediamo al Via. A-)”.

Parole che hanno lasciato tutti senza parole soprattutto perché l’immagine lo vede ricoverato in ospedale e pare proprio in procinto di subire un’operazione, lo sguardo è dritto verso la fotocamera e gli occhi appaiono particolarmente stanchi.

In molti si sono stretti intorno al cantante per mandargli parole di conforto e di sostegno. Tantissimi anche si sono domandati cosa stesse per succedere, così è arrivata pronta la risposta del cantante, “Tutto bene, grazie a tutti per il pensiero. Mi dispiace se vi ho fatto preoccupare. Grato alla vita e a tutti gli abbracci che mi avete mandato”. Ha così fatto sapere che tutte era andato per il meglio.

Poi prosegue, “Come molti artisti uso i social anche come diario di bordo e mi è venuto di condividere un momento meno glorioso, professionale o vacanziero facendo una riflessione in un momento delicato che forse è stata travisata generando qualche equivoco ma anche un affetto inaspettato.

Grazie ancora a tutti, davvero. “Tagliando” fatto. Back to the future ♥️”.