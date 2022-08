Lo dice il principino con queste parole: “Mamma è incinta” | sta per arrivare una piccola Diana a Palazzo Reale?

La cicogna bussa di nuovo a Buckingham Palace: lei potrebbe essere di nuovo incinta. A rivelare tutto con la massima innocenza è proprio il principino della Royal Family che ha detto che la mamma è incinta. Doveva essere un segreto ma sembra proprio che una piccola Diana sia in arrivo.

Gioia immensa e tanta commozione per i sudditi e per la Royal Family che hanno ricevuto questa bellissima, inaspettata notizia, dopo un periodo durante il quale tante sono state le notizie preoccupanti, sia per la salute della Regina Elisabetta che per i rapporti tra lei e i nipoti.

Lei è incinta e pare anche di una femmina, grande giubilo per i sudditi dopo che hanno potuto festeggiare i 70 anni di Regno della Regina, potranno ora rendere omaggio alla nuova piccola in arrivo. Porterà il nome di Diana? La compianta Principessa che proprio nel mese di agosto del 1997 morì tragicamente in un incidente stradale intorno al quale molte sono state le ipotesi di complotto e presunto omicidio.

Come più volte hanno riportato le tante news che sono circolate sul web la Regina ha avuto, nell’ultimo anno, una serie di difficoltà di salute che hanno fatto molto preoccupare la stessa Famiglia Reale e i sudditi tanto da sospettare un’incapacità della sovrana di proseguire con il suo impegno di regnante. I suoi problemi di salute hanno a che fare con dolori alle articolazioni che l’hanno molto limitata nel corso dell’anno per una serie di eventi pubblici ai quali ha dovuto rinunciare.

Ma come sappiamo molto bene a far parlare di sé non è soltanto la Regina in prima persona ma anche la sua famiglia nelle figure di Megan e Harry, quest’ultimo vittima di un incidente a cavallo occorso di recente, e William e Kate che viaggiano in aereo senza tener conto del protocollo reale. Per non parlare delle questioni personali di Carlo, Camilla e della figlia di lei.

Insomma c’è sempre qualcosa da dire sulla Famiglia Reale e non mancano mai le notizie, in questa occasione però si tratta di qualcosa di felice che arriva dopo un periodo complicato per tutti.

Arriva un’altra principessina in casa Reale

Ma chi tra Megan e Kate pronta, ancora una volta a diventare mamma? Stiamo parlando di proprio di Kate Middleton che allarga la famiglia con una bambina in procinto di arrivare. I rotocalchi inglesi e il web si sono scatenati negli ultimi giorni e vogliono la coppia più bella della famiglia reale di nuovo in procinto di mettere al mondo un bambino per la quarta volta! E si tratta di una femmina.

I rumors dicono che Kate, duchessa di Cambridge, è incinta di una femmina e la commozione ancora più grande per tutti è che questa volta potrebbero darle il nome di Diana, in memoria della “Principessa triste” che nel 1997 ci ha lasciato. Da Buckingham Palace al momento tutto tace e nessun comunicato ufficiale ha ancora riportato la notizia, pertanto non vi sarebbe alcuna ufficialità, ma allora da dove arriva la notizia?

Sembra che si tratti di una notizia lanciata dal piccolo Louis, ultimogenito della famiglia che tanto ci ha fatto ridere con le sue smorfie e le piccole scaramucce con la mamma durante il Giubileo Reale. Sembra che il piccolo di famiglia abbia ascoltato una conversazione dei genitori mentre si preparavano per la partenza verso Adelaide Cottage, dove già si trova la Regina Elisabetta e avrebbe carpito la notizia.

Louis poi con tutta la schiettezza che contraddistingue i bambini avrebbe urlato, durante un pubblico evento famigliare, tutto quello che sapeva con queste parole: “Mamma è incinta!”. Al momento non si sa se effettivamente questa dichiarazione da parte di Louis sia vera oppure no, sta di fatto che una cosa è sicura, William e Kate non hanno mai fatto mistero di voler allargare la famiglia.

Nel frattempo i rotocalchi fanno girare una fotografia nella quale Kate si accarezza una pancia sospetta. Che la piccola Diana sia già in dirittura d’arrivo?