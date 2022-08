Serena Autieri detta la moda per l’Estate 2022. Il suo costume è un must have

Il costume intero è diventato un vero e proprio must have e a dettare le regole della moda per l’Estate 2022 è proprio Serena Autieri che ne sfoggia uno spettacolare.

Serena Autieri è un’artista completa, di grande talento che passa dalla recitazione al canto con grande capacità artistica. Negli ultimi anni ha potuto anche condurre uno show tutto suo dedicato alla musica, la sua più grande passione, Dedicato. Programma di fascia pomeridiana che come sappiamo è stato purtroppo cancellato per un calo di ascolti.

Serena Autieri è di Napoli dove nasce nel 1976, dimostrando fin da piccola la sua passione per l’arte e soprattutto per la musica tanto che da molto giovane ha iniziato a prendere lezioni di musica e di canto, incidendo per la prima volta un suo Cd, era il 1997 e il cd si chiamava Anima Soul.

Serena Autieri studiava arte e i libri non li ha mai abbandonati mentre contemporaneamente seguiva le lezioni di recitazione mentre frequentava la facoltà di Architettura. La donna ha sempre dichiarato di amare le sue origini del sud definendosi una donna semplice dai valori autentici, questa la sua dichiarazione sull’argomento:

“Sono una donna del sud: impulsiva, romantica, positiva, permalosa, gelosa, possessiva che prende fuoco facilmente. Faccio fatica a mediare quando le cose non vanno come vorrei perché sono una perfezionista e questo può creare problemi sul lavoro. Anche se poi so farmi apprezzare”.

Dopo la conclusione di Dedicato, al quale l’attrice e cantante ha dovuto dire addio per la chiusura del programma, in attesa di tornare a lavoro sui prossimi progetti, Serena Autieri si trova in Costiera Amalfitana e in uno degli ultimi post pubblicati sui social la vediamo a bordo di uno yacht mentre sfoggia un costume pezzo intero di colore rosso. Un capo bellissimo che rappresenta a pieno le nuove tendenze per l’Estate 2022.

Il rosso sembra essere il colore di punta per i costumi da bagno, come ricorderete, nelle scorse settimane anche Ilary Blasi ha sfoggiato un costume rosso, facendo girare la testa e tutti. Il modello intero è però ritornato in auge e con prepotenza si impone sulle spiagge di tutto lo stivale facendosi spazio con personalità e mettendo da parte il classico bikini con i laccetti che esplose agli inizi del 2000 ed è rimasto sulla cresta dell’onda per molto tempo, praticamente sempre, diventando un grande classico.

Ma in quest’epoca di recupero dai gloriosi decenni passati, si ripescano mode di un tempo e si torna a modelli che non si vedevano da un po’. Così il costume intero spopola ancora e moltissimi anche prodotti da marchi indipendenti vengono proposti sul web e sui giornali. E poi, parliamoci chiaro, il costume intero è il modello più inclusivo che c’è perché mette d’accordo ogni forma fisica e ogni tipo di corporatura o taglia con gli svariati modelli che propone.

Come si può indossare il costume intero?

In questo periodo sfidiamo chiunque a non avere voglia di fare un bel tuffo a mare e a non sfoggiare un bel costume da bagno, pensato magari anche come utile body abbinato a qualche vivace pareo colorato per gli aperitivi sulla spiaggia.

Il costume intero non è più il modello prediletto dalle nostre mamme e ancor prima dalle nostre nonne ma è diventato un’icona di stile per tutte le età e con i modelli contemporanei prendere l’abbronzatura non sarà più un problema.