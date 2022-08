Flavio Insinna, commozione generale per lui e sua moglie. Ecco cosa è successo: piangono tutti

Flavio Insinna è protagonista di una bellissima storia che ha commosso tutti, grandi e piccoli.

La notte di San Lorenzo è stata una notte commovente ed emozionante per tutti, non solo per le stelle cadenti. Flavio era in Piazza Duchi d’Acquaviva ad Atri, dove ha presentato la sua ultima fatica letteraria, il libro Il gatto del Papa, scritto in favore di Emergency e presentato in occasione della rassegna culturale Atri conta. Il romanzo consiste in una fiaba che va bene per qualsiasi lettore, grande o piccolo che sia e che commuove tutti. Da quanto racconta sembra poi che questa storia abbia fatto bene innanzitutto a lui.

Lo abbiamo visto sul profilo Instagram di Flavio Insinna dove attraverso un repost, l’attore e presentatore ha ricondiviso un post di sua moglie Adriana Riccio che portava questa didascalia: “Uno dei ricordi più belli di ieri”.

Flavio Insinna ci aveva già commosso con un libro nel quale ricordava suo padre e il lutto che ha dovuto affrontare quando morì, il titolo del romanzo era Neanche con un morso all’orecchio. Un altro libro da lui scritto era La macchina della felicità. Quella di quest’anno è una storia che vuole lanciare un messaggio di fratellanza e unione dove il Papa diventa una figura universale che rappresenta tutti noi in qualche modo.

La partecipazione a Atri conta è stata numerosa e tutti i fan di Insinna sono accorsi numerosi all’evento che è stato accolto positivamente.

Chi è l’attuale compagna di Flavio Insinna

Flavio Insinna è innanzitutto un attore che viene dal teatro e che si è formato, come tanti altri della sua generazione, nel famoso laboratorio di Gigi Proietti. È diventato poi famoso al pubblico televisivo per la sua partecipazione a una delle serie Tv più seguite di Rai 1, Don Matteo, per poi passare alla conduzione di due programmi altrettanto seguiti di Rai 1, Affari tuoi e L’Eredità. Proprio affari tuoi è stato un programma decisivo per il destino di Flavio Insinna, nel bene e nel male.

Un primo evento decisivo fu il clamoroso fuori onda nel quale, molto alterato, parlava di una concorrente che secondo lui non era abbastanza spigliata e interessante, queste parole segnarono la sua carriera per un po’ dal momento che fu estromesso da Rai 1 per un certo periodo ma dopo le scuse ufficiali e dopo aver detto che gli dispiaceva molto abbiamo ripreso a vederlo nella fascia preserale alla conduzione di L’Eredità.

Ma come abbiamo detto Affari tuoi è stato decisivo per la sua vita anche in positivo perché fu proprio quando era alla conduzione del programma che conobbe la sua attuale compagna, Adriana Riccio, che giocava in rappresentanza della regione Veneto.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si è mai saputo nulla anche perché ha sempre mantenuto una certa privacy.

Quello che si sapeva con certezza è che prima di questa storia importante Insinna era in procinto di andare all’altare con un’altra donna, tale Mariagrazia Dragani, con la quale ruppe improvvisamente il fidanzamento a un passo dal matrimonio e ciò suscitò un certo scalpore.

Con Adriana Riccio stanno insieme dal 2018 e convivono anche se non sono sposati e per il momento non hanno figli, ma hanno due cani. Adriana insegna Taekwondo, e in questa disciplina è medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Sembra che la coppia abbia scelto di non avere figli perché gli impegni di Flavio Insinna, visto il suo mestiere gli impedirebbero di essere un padre presente.

Ciò non gli impedisce però di essere una persona altruista, come abbiamo visto in questa occasione a Atri.