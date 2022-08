Luciana Littizzetto parla di suo figlio e rivela tutto: ha commesso un reato gravissimo e imperdonabile

Luciana Littizzetto ha parlato spesso dei suoi figli, presi in affido tempo fa, e in particolare di Jordan e del grave reato che ha commesso a scuola. Ecco di cosa si tratta.

Luciana Littizzetto è la comica numero uno tra i volti femminili della televisione oltre che essere un perfetto modello di femminismo. Una donna in carriera, simpatica e affascinante che piace sia agli uomini che alle donne perché mette d’accordo tutti con la sua verve e la brillantezza dei suoi discorsi. Di donne intelligenti come lei ce ne sono poche e sa restare sempre sulla cresta dell’onda. Oggi è volto comico e opinionista per eccellenza di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

Luciana Littizzetto si è formata come attrice e l’abbiamo vista in diversi film di successo italiani, per esempio Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, Tutti giù per terra, Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, Svitati di Ezio Greggio, solo per citarne alcuni.

Luciana Littizzetto ha anche scritto tanti libri campioni d’incassi dell’editoria come La Jolanda furiosa, Sola come un gambo di sedano e tra gli altri L’educazione delle fanciulle scritto a quattro mani con la compianta Franca Valeri. Luciana Littizzetto nel corso della sua carriera ha fatto anche teatro e radio.

Di recente Luciana Littizzetto si è trovata a parlare diverse volte della sua esperienza di madre e dell’affido, raccontando come vive la maternità e il rapporto con i figli Jordan e Vanessa. Il racconto vi sorprenderà.

Luciana Littizzetto e quella storia degli autografi in vendita

Come abbiamo detto in diverse interviste, tra cui una anche dall’amico e collega Fabio Fazio, Lucianina, come ama chiamarla il conduttore, ha diffusamente raccontato della sua voglia di diventare madre e delle relative difficoltà nel diventarlo, anche se voleva pensare a un’adozione dal momento che in quel periodo non era sposata.

L’idea dell’affido le venne grazie a Maria De Filippi, incredibile vero? Sembra infatti che dal racconto della regina di Mediaset, Luciana abbia deciso di optare per l’affido. Maria De Filippi infatti ha raccontato più volte di aver preso in affidamento suo figlio Gabriele insieme con il marito Maurizio Costanzo.

L’affido è sicuramente un rischio, come si è detto più volte, perché non sempre le cose possono andare benissimo. I bambini che vengono dati in affidamento possono decidere in qualsiasi momento di tornare alle famiglie di origine. Quando li ha presi in affidamento, i suoi Jordan e Vanessa avevano rispettivamente 9 e 11 anni e Luciana, dal momento che erano capaci di intendere e di volere ha pensato sempre che li avrebbe appoggiati e rispettati se mai avessero voluto separarsi da lei e che li avrebbe anche semplicemente accompagnati per un tratto della loro vita.

Una delle difficoltà maggiori di prendere in affido un bambino più io meno grande che sia sta proprio nel fatto che non avendolo partorito o preso in adozione da molto piccolo praticamente ci si perde il momento della crescita e della scoperta. Come ha detto nelle interviste, se lo fai tu, nasci in quanto madre insieme a lui che ti nasce figlio ma quando è già grande ti trovi in medias res a dover imparare tutto dall’inizio e senza che nessuno ti dica come fare.

Uno degli inconvenienti di questa esperienza per esempio, è stato il fatto che all’inizio quando andava ancora a scuola all’elementari il piccolo Jordan si vendeva gli autografi della mamma Luciana per un euro ciascuno.

Luciana lo ha scoperto, come lei stessa racconta con una battuta, notando i ritagli sul diario proprio all’altezza della sua firma e dopo la maestra glie lo ha confermato. Quello è stato per lei uno dei primi momenti in cui ha dovuto cazziare suo figlio ed entrarci in effetti in conflitto. A pensarci la cosa fa piuttosto ridere oggi, ma allora fu una delle prove di madre che Luciana dovette affrontare.