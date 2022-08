Selena Gomez dice basta. Clamorosa dichiarazione, uno shock per i fan

Selena Gomez ha detto la sua su una questione molto importante. È successo al mare, quando si è trovata al centro di una situazione che poteva essere imbarazzante.

Selena Gomez è un’attrice e imprenditrice molto amata per la sua forte personalità e per le sue scelte di carriera che l’hanno portata dai primi film per teenagers a prodotti più impegnativi e maturi.

Oggi Selena è anche fondatrice di un marchio di cosmetici che è già un cult tra le beauty addicted, Rare Beauty, con tanti prodotti di qualità che senz’altro si posizionano bene sul mercato e fanno da concorrenza agli altri marchi.

Prima di lei Rihanna aveva lanciato la sua linea di cosmetici, Fenty beauty, anche questi prodotti molto competitivi sul mercato. Oggi Selena è anche simbolo di body positivity e a dimostrarlo è anche una sua recente dichiarazione in merito. Ma cosa è successo?

Selena Gomez dice la sua sulla pancia

Selena Gomez come abbiamo detto è un’attrice e i suoi esordi sono arrivati fin da bambina quando ha recitato per la prima volta in una serie Tv dal titolo Barney per poi comparire in diverse serie televisive della Disney. Nel 2007 è poi approdata come protagonista, interpretando il personaggio di Alex Russo nella serie I maghi di Waverly.

Il suo sodalizio con la Disney che praticamente le ha dato i natali artistici è proseguito anche sul piano musicale cantando diverse colonne sonore registrate appunto per la Disney Records ma la sua carriera come cantante non si è fermata lì perché alla fine del primo decennio del 2000 ha firmato un contratto discografico con l’etichetta Hollywood Records e proprio in quel periodo fra il 2008 e il 2009 ha formato la band Selena Gomez & the Scene che portò in campo musicale album come Kiss & Tell, A Year Without Rain, When the Sun Goes Down, che in America sono diventati dischi d’oro.

In seguito la band si sciolse e Selena proseguì la sua carriera di cantante come solista pubblicando altri album, ma il suo impegno professionale non si fermò alla recitazione e alla musica ma Selena divenne anche produttrice di progetti sociali e impegnati di un certo livello. Ricordate la serie Tv Netflix Tredici? Ebbene quella serie è stata prodotta proprio da Selena Gomez e come ricorderete affronta temi importanti e delicati come per esempio il bullismo a scuola.

Tra i progetti cinematografici ai quali ha preso parte ricordiamo il suo debutto da protagonista nel film Ramona e Beezus e in seguito, era il 2012 partecipa a due film molto diversi dal genere di prodotti ai quali aveva preso parte fino a quel momento e sono rispettivamente Monte Carlo e Spring Breakers – Una vacanza da sballo nel 2012. Ha anche doppiato alcuni personaggi di film d’animazione e viene oggi considerata tra le donne più sexy al mondo.

Di sicuro la forte personalità di Selena si è ampiamente vista nei progetti ai quali ha preso parte nel corso della sua variegata carriera ma è nel discorso della bellezza e della body positivity e anche rispetto al progetto di Tredici che Selena Gomez ha dato forza a tante giovani donne come lei dimostrando una grandissima maturità intellettuale.

Ma qual è stata la sua ultima espressione di libertà? Ebbene, alcuni giorni fa sul suo canale Tik tok Selena si stava facendo scattare una foto in costume da bagno, sfoggiava un costume intero colorato che le esaltava le forme giunoniche. A un certo punto si sente una voce, forse quella della persona che scattava che le dice: “Tira dentro la pancia” e Selena Gomez con orgoglio ha risposto: “Non tiro dentro proprio niente! Le pance vere stanno tornando di moda!”.

Una semplice frase, quella di Selena che sblocca tutto, l’orgoglio per le proprie forme e la propria bellezza, l’accettazione di sé e della propria unicità e il sano menefreghismo verso le opinioni altrui.

Un gesto come questo fa da grande esempio per tutte le donne di qualsiasi età, per tutte quelle volte che si sono sentite inadeguate.