Gianni Morandi sul figlio, ‘sono una valanga di lacrime’ | mi ammazzo la carriera, mi distruggo, inizia e finisce

Gianni Morandi ha deciso di condividere un pensiero molto privato e commovente per suo figlio che ha toccato il cuore di molti.

Uno degli artisti più completi e più amati del nostro Paese è sicuramente Gianni Morandi, negli anni la sua lunga carriera ha dato prova di saper fare davvero tutto nel mondo dello spettacolo, è un formidabile cantante, infatti non per nulla anche nell’ultima edizione del Festival di Sanremo è arrivato secondo.

È un presentatore eccezionale, ha preso parte a diversi progetti e format di grande successo, tra cui è stato anche direttore artistico della kermesse della musica italiana. Ma non solo è un attore, negli anni Sessanta sono moltissime le pellicole che lo vedono protagonista al fianco di grandissime donne del cinema in film che sono diventati dei successi senza tempo, come per esempio, In ginocchio da te e tantissimi altri.

Di recente però è tornato a far parlare di se per un messaggio davvero commovente rivolto al figlio, il famoso artista ha deciso di condividere sul suo seguitissimo social uno scatto molto tenere e dolce con il figlio Pietro che ha fatto commuovere tutti i suoi fan.

Il messaggio per il figlio che spezza il cuore ai fan in lacrime

Così Gianni Morandi cuore grande condivide uno scatto con il figlio per festeggiare il suo compleanno e le parole che decide di usare sono un balsamo per i cuori anche più duri che non possono fare altro che sciogliersi.

Così scrive al giovane uomo che ormai è diventato, “Auguri Pietro! Che la vita ti sorrida sempre!”, a queste dolcissime parole aggiunge gli hashtag #9agosto e @tredicipietrotredici, un augurio dolce e delicato, ma anche un modo per augurare al figlio il meglio che la vita possa offrirgli, negli ultimi anni anche lui ha dovuto sopportare il peso di una situazione drammatica che ha colpito tutti, un dramma per chi lavora con la musica.

A oggi ha compiuto 25 anni e sta cercando di farsi strada nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme del padre. Insomma è nato sicuramente sotto la buona stella dell’arte, quindi sicuramente nelle sue vene scorre il sangue della musica e della settima arte, ma sicuramente gli ultimi due anni, per un ragazzo giovane che vuole farsi strada in questo settore, sono stati una dura bastonata.

In questi ultimi anni Pietro ha intrapreso la strada della musica con il nome di Tredici Pietro esplorando il panorama musicale rap, nonostante sia una persona molto riservata e schiva, è riuscito a emergere nel panorama affermandosi come artista grazie alla sua stoffa e al talento dimostrato. Un vero orgoglio di papà Gianni.

In una passata intervista proprio il giovane figlio del cantante, ultimo di quattro, aveva confessato la possibilità di collaborare proprio con il padre dicendo, “Lui vorrebbe, io no. Me l’ha chiesto, però io non posso fare un featuring con mio padre, dai, mi ammazzo la carriera, mi distruggo, inizia e finisce”.

Queste le parole del giovane cantante rilasciate a Fanpage, che poi prosegue, “Troppo facile e allo stesso tempo difficile… Quando la ascolta approva, certe cose non le capisce, però lavora nella musica da quando è ragazzino, quindi avrà un gusto musicale ben definito”.

Gianni ha sempre sostenuto suo figlio nel percorso che ha deciso di intraprendere e di essere anche particolarmente fiero di lui.