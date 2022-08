Addio Irama, per il cantante è arrivato il momento di andarsene | cuore spezzato

Il giovane e talentuoso cantante Irama ha fatto una rivelazione che ha spezzato il cuore ai tanti fan, per lui è arrivato il momento di un lungo addio.

Tra gli artisti che negli ultimi anni sono stati tra i più apprezzati e amati sia dal pubblico che dalla critica troviamo indiscutibilmente Irama, il giovane talento uscito dal format Amici che gli ha dato la grande notorietà, quest’anno poi ha preso parte alla kermesse più famosa della musica italiana, il Festival di Sanremo portando il brano Ovunque sarai che ha avuto un grande successo di ascolti.

Sono tanti ormai i fan del giovane cantante, che proprio poco tempo fa ha spiazzato tutti lasciando i fan con un po’ di amaro in bocca perché sembra volersi allontanare dall’Italia, un addio molto difficile da digerire per molti, per trasferirsi in Sud America.

Irama vuole portare avanti un progetto a cui tiene particolarmente, l’idea è nata dopo aver fatto un viaggio di lavoro a Miami, dove ha fatto un importante incontro con un produttore di musica latina.

Da quanto è trapelato dai primi incontri sembra proprio che ci siano delle ottime opportunità per il giovane cantante per costruirsi una carriera solida internazionale e soprattutto la possibilità di portare avanti un progetto con delle contaminazioni miste per portare al pubblico qualcosa di molto interessante.

Chi conosce Irama sa che in altre occasioni si è lasciato influenzare da vari generi per creare qualcosa di nuovo, melodie che hanno saputo conquistare il pubblico, come per esempio il suo brano di grande successo “PamPamPamPamPamPamPamPam” che riporta sonorità appartenenti al genere giamaicano dembow.

Proprio per questo suo desiderio di sperimentare con la musica, Irama ha tutta l’intenzione di lasciarsi coinvolgere e far ispirare dalla musica latina questo anche nell’ottica di farsi un nome importante nel panorama musicale internazionale, un percorso molto maturo che fa capire quanto il giovane non sia semplicemente una semplice cometa, ma voglia costruire qualcosa di più solido per quella che sembra essere già adesso una carriera ricca di successi.

Per fare questo percorso però dovrà dire addio all’Italia, almeno per un periodo, spezzando i cuori di moltissimi dei suoi fan, proprio lui ha deciso di raccontare il suo progetto durante un’interessante intervista con Il Messaggero spiegando, “Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare”.

Quindi non solo un pensiero, ma un progetto che sta prendendo forma sempre più concretamente, “Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione”.

Quello che possiamo quindi aspettarci è sentire presto un nuovo album del cantante con nuove e interessanti influenze sudamericane che gli daranno sicuramente l’ispirazione per creare qualcosa di spettacolare.