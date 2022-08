Sabrina Ferilli irriconoscibile: ‘li ho fregati tutti e ho goduto’

Sabrina Ferilli è stata paparazzata in costume da bagno, non è l’unica dal momento che siamo in piena estate e molte celebrità come lei si godono le vacanze al mare. Alcune di queste fanno anche tendenza, come Serena Autieri e Ilary Blasi. Ma il fisico della Ferilli nazionale non è più lo stesso.

Sabrina Ferilli è un’attrice di talento, oltre che una delle donne più belle che abbiamo in Italia e nonostante si stia avvicinando ai 60, a 58 anni è ancora bellissima e il pubblico italiano la ama perché è vera e dice quello che pensa. Lo ha dimostrato anche nella sua ultima apparizione al Festival di Sanremo dove, con il suo monologo ha dichiarato onestamente di non potersi fare portavoce delle minoranze se lei in prima persona non appartiene a certe categorie.

La sua è stata ed è una carriera straordinaria e ricca di film importanti per registi ancora più importanti, basti ricordare Paolo Virzì, Paolo Sorrentino, i fratelli Taviani, Francesco Nuti, Vincenzo Salemme, Maria Sole Tognazzi e Sergio Castellitto e molti altri. Il pubblico televisivo la ricorda anche per fiction di successo come Commesse, Dalida, Anna e i cinque, L’amore strappato, Svegliati amore mio.

Di recente sono uscite alcune foto da lei stessa approvate di lei in costume da bagno alle Maldive dove si sta godendo la sua vacanza. Il suo fisico è ancora bellissimo malgrado la sua età, poche donne possono vantare un fisico come il suo alla stessa età, ma i cambiamenti ci sono per tutti anche per la nostra Sabrina.

Eppure nella foto che la donna ha condiviso con la didascalia in riferimento ai “luoghi del cuore” si nota un fisico pressoché perfetto, lo scatto ha ottenuto tanti consensi e commenti super positivi da parte dei fan. Ve ne riportiamo alcuni: “sei una dea”, “belle le Maldive, ma passano in secondo piano”, “C’è chi ha zoomato E chi mente”.

Sabrina Ferilli, un fisico mozzafiato

Sabrina Ferilli a 58 anni rimane ancora oggi un’icona sexy, una delle più amate dagli italiani. La stessa Ferilli ha confessato però che il suo corpo non è stato sempre lo stesso tutta la sua vita. In molte interviste infatti l’attrice si è auto definita “la bambina più brutta della regione Lazio” e così ha raccontato la sua infanzia:

“Alle medie ancora mi salvavo. Dopo mi sono incicciottita. Quel fisico si è sbracato e poi dopo anni è ritornato in auge. Fino a 25, 26 anni non mi corteggiava nessuno. Diciamo le cose come stanno. Non mi sentivo brutta mi ci facevano sentire gli altri ragazzini”.

Sembra incredibile eppure è così, Sabrina Ferilli oggi ammirata da centinaia di uomini in adolescenza era ignorata, ha dichiarato inoltre che per circa 9 anni non si è fidanzata.

Negli anni seguenti si è presa però tutte le rivincite del caso:

“Non mi è capitato di rivedere tutti quelli che mi piacevano e non ricambiavano. Qualcuno sì. Dopo ce li siamo fregati tutti e lì mi sono divertita”.