Totti Blasi, spunta la verità sulla cena con Noemi Bocchi, “Sì, è vero…”

A distanza di mesi emerge la verità della famosa cena Totti-Blasi-Bocchi: ecco cosa è successo quella sera.

Galeotta fu la cena? Dopo l’annuncio della separazione tra Totti e Ilary Blasi stanno emergendo verità sconvolgenti sul rapporto degli ultimi mesi tra i due. Gli scandali e i drammi non mancano di venire a galla per l’ex coppia, e i due devono fare i conti con i segreti rimasti nascosti per molto tempo.

L’ultima delle rivelazioni riguarda una cena tenutasi lo scorso autunno dove erano presenti tutti e tre i protagonisti della storia che sta facendo impazzire il gossip. Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi sono stati visti alla stessa cena, nello stesso locale. La cosa era ovviamente passata in sordina all’epoca, quando non c’era neanche il sentore di una crisi, ma ora, alla luce dei nuovi fatti, è tornata alla ribalta.

Il gossip accusa l’ex calciatore di essere andato a cena insieme alla moglie e all’amante, di fronte a tutti, senza una punta di vergogna. Al tempo non si parlava di una possibile rottura: la “paura” è arrivata solo prima dell’estate, e Totti e Ilary Blasi avevano negato con tutte le loro forze di una possibile crisi tra i due. Che stessero cercando di salvare anche le ultime speranze? Probabilmente non lo sapremo mai, ma alla fine, come sappiamo, la crisi è esplosa nel peggiore dei modi.

Adesso pare che la nuova storia di Totti sia ben più di una semplice scappatella: lui e Noemi Bocchi starebbero già andando a vivere insieme. Il nuovo appartamento si troverebbe a Cortina d’Ampezzo, ben lontano da Roma e da tutto il polverone mediatico. Ma la notizia è già vecchia, ora non si parla d’altro che della cena della vergogna. Ma cosa è successo davvero?

Totti e Blasi, la verità dietro la cena con Noemi Bocchi

Che cosa si nasconde dietro la cena in cui erano presenti i tre? Francesco Totti ha davvero partecipato a un evento sapendo di essere sia con la moglie che con l’amante? Mentre le ipotesi si rincorrono, arriva Alex Nuccetelli a fare chiarezza sull’accaduto.

L’uomo, un amico dell’ex calciatore, ha deciso di mettere a tacere le voci di corridoio e rivelare tutta la verità sulla cena. Era infatti lui l’organizzatore della serata, quindi sa bene che cosa è successo quella sera e perché i tre si sono ritrovati allo stesso evento.

Ebbene, dalle parole di Nuccetelli pare che il “trio” si sia trovato lì per caso. “Sì, è vero che una volta c’erano sia Totti e Ilary che Noemi” ha spiegato l’organizzatore. “Le mie serate sono molto divertenti. In quel locale ho fatto 5 serate, Noemi le ha fatte tutte e 5 e Francesco solo 1”. Solo un caso, quindi; uno scherzo del destino.

Forse Totti e Noemi e Bocchi si frequentavano già, o forse si conoscevano e basta; sta di fatto che la loro presenza alla stessa serata era del tutto casuale. D’altronde i due frequentavano già da tempo la stessa movida e le stesse persone, quindi non ci sarebbe nulla di strano. “Lui non vuole creare stravolgimenti familiari. Francesco è una persona molto attenta a queste cose, fidatevi“ conclude Nuccetelli.