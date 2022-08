Totti di nuovo nella bufera. Il folle gesto da vergogna contro Ilary

Il calciatore più amato dagli italiani sta passando un periodo davvero buio dopo la separazione da Ilary Blasi. Sui social gli utenti si scagliano contro di lui dopo un gesto folle. Perché questo clamore?

Da quell’11 luglio quando la coppia più amata e seguita di Italia ha annunciato con due comunicati diversi la definitiva separazione, pare che Totti non abbia più avuto un momento di pace. Sempre nell’occhio del ciclone i due si sono concessi vacanze separate. Ilary è volata in Tanzania con i figli, poi ovviamente a Sabaudia ed infine nel paese d’origine dei suoi genitori, le Marche.

Totti ha trascorso diversi giorni nella villa di Sabaudia che un tempo divideva con sua moglie Ilary ma che questa volta pare abbia condiviso con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

La relazione dei due prosegue nel più stretto riserbo senza nessuna dichiarazione ufficiale. Eppure, mentre Ilary si mostra sui suoi canali social spesso in compagnia dei figli e delle amiche più care segno di una serenità ritrovata, Totti sembra aver optato la via del completo silenzio con lo scopo di dedicarsi oltre che ai figli anche alla sua nuova compagna.

Sarà per questo che il web si è subito schierato dalla parte della bella conduttrice Mediaset e non abbia ancora perdonato il tradimento di Totti, colpevole di aver distrutto l’idillio della famiglia più amata d’Italia e non solo.

Adesso arriva il gesto dell’ex calciatore che nessuno si aspettava ma che fa urlare agli utenti del web un sonoro “Vergogna”. Cosa avrà combinato questa volta?

Il caos mediatico della separazione Totti- Ilary

Per quasi vent’anni il matrimonio tra Ilary e Totti ha fatto sognare tantissime persone. La loro sembrava una famiglia perfetta ma qualcosa dopo così tanto tempo non ha più funzionato. Noemi Bocchi ha avuto un ruolo chiave nella separazione che secondo alcune fonti pare risalire a quasi un anno fa nonostante le smentite di entrambi di qualche mese addietro.

A luglio l’ex coppia ha confermato che il loro matrimonio era giunto definitivamente a termine e da allora Totti e Ilary hanno condotto pubblicamente vite diverse. Totti, immortalato spesso entrare ed uscire da casa della sua nuova campagna Noemi, ha fatto un gesto social che ha creato un vero e proprio clamore mediatico.

Il caso Totti Ilary, infatti, continua ad attirare l’attenzione di molti giornalisti e gente comune proprio per la grande fama che i due hanno. Si pensa che The Sun ha dedicato all’ex duo d’oro nostrano un intero articolo sulla loro separazione. E l’attenzione mediatica a distanza di alcune settimane non accenna a finire.

L’ultimo gesto di Totti e la furia del Web ne sono un esempio.

Il gesto social che ha fatto arrabbiare il web

Il rapporto tra Totti e Ilary è ormai giunto ai ferri corti, i due sono distaccati più che mai. Un video di Totti ha fatto infuriare il web che ha prontamente preso le parti della Blasi.

Si tratta di un video di Francesco Totti in vacanza circolato su Internet in cui vi è a canzone “Arrogonante” di Irama come sottofondo. Il Web ha visto nella scelta della canzone un chiaro riferimento all’ex moglie e ha fatto piovere un’ondata di commenti negativi. Il filmato di Totti associato al brano di Irama è stata la goccia che fatto traboccare il vaso e i fan della coppia hanno subito preso le parti di Ilary. Un utente scrive:

“VERGOGNATI, QUESTO NON SI FA. DOPO TUTTO QUELLO CHE HAI FATTO A ILARY, HAI PURE IL CORAGGIO DI CANTARE QUESTA CANZONE CHE È UN INNO ALLA STRAFOTTENZA?”.

Il pupone ha subito l’indignazione dei social a seguito della pubblicazione del filmato ma qual è la verità?

Il video, in realtà, non è stato pubblicato direttamente da Totti ma da una sua fan page. In più il filmato sembra risalire a circa un anno fa quindi non sarebbe recente.

La canzone di Irama “Arrogante” è stata quindi aggiunta da qualcun altro anche se non si sa se effettivamente sia opera della fan page stessa o di un hater che ha voluto mettere in discussione l’immagine pubblica di Totti. Sull’onda mediatica della separazione c’è chi ha messo il dito nella piaga e forse ha compromesso l’idea positiva che la gente ha del pupone.

Intanto, però, lui continua sulla via della riservatezza sicuramente per preservare ciò che ha di più caro: i suoi figli.