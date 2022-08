Addio Can Yaman, ecco che fine ha fatto l’attore turco. Il retroscena inaspettato

Can Yaman è passato dalle stelle alle “stalle”, ecco cosa è successo all’attore turco più amato in Italia.

Ricordate la serie Tv Day Dreamer? Can Yaman è diventato famoso grazie a questa serie raggiungendo un successo internazionale e recitando accanto a Demet.

L’attore turco più bello del momento ha fatto strage di cuori in tutto il mondo, conquistando tutti grazie alla sua bellezza e alla sua bravura nella recitazione. Di recente Can è passato “dalle stelle alle stalle”, ecco cosa gli è successo.

Naturalmente un ragazzo così bello non poteva iniziare la sua carriera diversamente se non nelle vesti di modello, dopo l’approdo alla recitazione è stato praticamente un passo naturale e che passo! Da quel momento il bellissimo attore turco non si è mai fermato e il suo successo è cresciuto sempre di più.

La serie Day Dreams, prodotta in turchia ha riscosso un grandissimo successo anche in Italia e tutte le donne, ma non solo, sono andate in tilt per il bellissimo attore, che incarna il prototipo della perfetta bellezza mediterranea.

Ultimamente, proprio in questo periodo di pausa estiva per tutte le trasmissioni, l’attore ha vestito dei panni nuovi, qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato ed è passato “dalle stelle alle stalle”. Eccolo nelle condizioni che vi abbiamo descritto.

Le nuove vesti di Can Yaman

Can Yaman uno dei cento uomini più belli al mondo è diventato famoso grazie alla serie Day Dreams che forse non avrebbe avuto altrettanto successo senza il talento dell’attore turco. L’uomo ha raggiunto il successo internazionale diventando l’idolo di molti fan della serie e non solo.

Day Dream è stato il biglietto da visita per Can Yaman per poter approdare al mondo dello spettacolo e farsi conoscere a livello internazionale. Naturalmente le sue condizioni di vita sono cambiate, la fama raggiunta lo ha portato giocoforza a rivedere le sue abitudini e in alcuni casi ci sono state delle pressioni piuttosto forti da parte dei fan e questo sicuramente gli ha procurato disagio.

Come ricorderete diversi mesi fa l’attore ha fatto un appello ai suoi fan chiedendo di essere lasciato in pace, di non essere continuamente pressato nella sua vita quotidiana. Ma di cosa si occupa Can Yaman nella sua vita privata? Recentemente per esempio è stato colto in vesti decisamente originali.

L’attore è finito in una stalla in compagnia di un bellissimo cavallo e dell’istruttore di equitazione in un centro che forma gli stuntmen. Can Yaman ha cercato innanzitutto di stabilire un contatto con l’animale per creare un rapporto di fiducia così da riuscire a cavalcare come si deve e chissà, magari allenarsi anche come stuntman.

Un’esperienza sicuramente inedita questa della stalla e dell’allenamento con un cavallo che ha sorpreso i fan in positivo dando a Can Yaman una qualità ulteriore e un motivo in più per essere amato dai suoi fan.