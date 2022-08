Ornella Muti: il ritorno di fiamma che nessuno si aspettava. Da non credere

Ornella Muti torna a far parlare di sé dopo essere stata pizzicata insieme ad una vecchia conoscenza: ritorno di fiamma? Nuovi ripensamenti? Scopriamolo insieme.

Ornella Muti, nome d’arte di Francesca Romana Rivelli, è tra le attrici italiane più note e apprezzate, vincitrice di numerosi premi, ha lavorato con registri di spessore come Woody Allen, Carlo Verdone, Mario Monicelli, Dino Risi, John Landis, Ettore Scola, Francesco Nuti per citarne alcuni. Non dimentichiamo anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 accanto ad Amedeus.

Al grande pubblico è conosciuta non solo per la sua grande bellezza e bravura, ma anche per i pettegolezzi che ha detestato e per le varie relazioni d’amore intraprese, portate avanti e terminate.

È riuscita a conquistare l’attenzione e l’affetto del suo pubblico e dei compagni che si sono susseguiti nel corso della sua carriera.

Una vita privata “movimentata”

Ornella Muti è convolata a nozze per ben due volte: con Alessio Orano, dal 1975 al 1981 e con Federico Fachinetti. Con quest’ultimo l’attrice è rimasta insieme per otto anni dal 1988 al 1996. Anni in cui la stessa attrice è riuscita a crearsi anche una famiglia.

La coppia infatti ha due figli, Carolina e Andrea Fachinetti, entrambi attori. La Muti però ha sempre mantenuto grande riservo sulla sua prima figlia, Naike Rivelli, classe 1974, attrice e cantante, di cui resta ignoto il padre.

Negli anni la famiglia si è allargata, la Muti infatti ha quattro nipoti: Akash, Alessandro e Giulia, Edoardo. Una situazione sentimentale che pare si sia stabilizzata e che, forse, lascia aperta la strada ad alcune nuove possibilità per l’attrice romana.

Flirt e nuovi ritorni

Scorrendo la vita di Ornella Muti, è inevitabile incappare nel flirt scattato con Adriano Celentano, sul set di “Innamorato pazzo” (1981). Un evento che ha innescato gossip, pettegolezzi e un vocio assordante per l’epoca, dal momento che entrambi erano già impegnati. La Muti confermerà poi questa relazione con il cantante nel 2014.

Le voci sui suoi possibili amori negli anni non si sono mai affievolite del tutto, oggi compreso. Pare, infatti, che la Muti sia tornata alla carica con una sua ex fiamma, con la quale negli anni ha sempre mantenuto un buon rapporto. Si tratta infatti del padre dei suoi due figli, Federico Fachinetti. Tra i due sembra ci sia del tenero e un tentativo di tornare ai tempi andati. Un ritorno e un avvicinamento da entrambi, memori dell’esperienza passata. Quanto durerà?

Di una cosa siamo sicuri: i vecchi amori, quelli veri, non si scordano mai…