Tomaso Trussardi, innamorato pazzo non si trattiene. “Nuovo bebè in casa…”

Tomaso Trussardi rivela di aver perso la testa per lui, la rivelazione sorprendente.

In questo periodo Tomaso Trussardi si trova in montagna per godersi le vacanze mentre la ex moglie ha portato le loro figlie in Romagna. Ma se da un lato ciò che interessa il pubblico è scoprire quali sono le mete preferite per le vacanze dei vip, anche la vita privata degli stessi vip è oggetto di interesse e per quanto riguarda Tomaso Trussardi negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del fatto che ha perso la testa per lui. È un dato di fatto, lo ama e lo dimostra chiaramente.

Un amore incondizionato il suo che lo rende evidentemente felice, come si vede dalle foto e che intenerisce i fan che hanno subito preso in simpatia l’amore di Tomaso, accogliendolo come fosse proprio.

Oggi non si fa altro che parlare della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, notizia che monopolizza l’attenzione dei media e che è diventata l’argomento più discusso sul web e sui giornali, ma alcuni mesi prima dell’annuncio ufficiale di Totti – Blasi, un altro matrimonio si è concluso, quello fra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Anche questo un amore che sembrava essere senza fine e che invece si è concluso, pur lasciando un clima pacifico fra i due.

Così mentre Michelle ha avuto un’estate romantica con il chirurgo con il quale ha intrapreso una relazione, di Tomaso e della sua vita sentimentale non si è saputo più nulla, ma proprio in questi ultimi giorni l’uomo è uscito allo scoperto e ha confessato di amarlo. Ma di chi si tratta?

Tomaso innamorato perso

In questo periodo in realtà Tomaso Trussardi non è coinvolto sentimentalmente da nessuna nuova fiamma e piuttosto il suo cuore è tutto per il cane, Odino. Il cane in questione è un levriero, che per altro è il simbolo della casa di moda di Trussardi.

Fu proprio Michelle Hunziker con un post social a dare il benvenuto a Odino: “erano anni che Tomaso sognava un levrierino… eccolo qui il nuovo bebè di casa. Siamo tutti innamorati di lui, compresi Lilly e Leone. Si chiama Odino perché era l’unico della cucciolata con un codino storto”.

Lo stesso Tomaso ha di recente esperesso tutto l’amore che c’è per il suo cagnolino con un post: “still in love with the guy…”. Un rapporto indissolubile e costituito da una grande fedeltà quello tra l’uomo e il cane, qualcosa che probabilmente nessun rapporto tra esseri umani potrà raggiungere.

Sono già tutti fan di Odino e le foto di lui con il padrone Trussardi inteneriscono il web e fanno innamorare tutti. Sicuramente se vi sarà un incremento di animali domestici nelle case degli italiani sarà anche per queste immagini così belle.

La lontananza di Michelle dalla sua vita viene così compensata, per il momento dal levriero Odino e Tomaso Trussardi non può chiedere di meglio.