Christian De Sica dice basta: “Non ne posso più…”. La reazione di chi si è rotto le palle

Christian De Sica si sfogato su un tema molto importante e ha detto di non poterne più. Ecco cosa è successo.

Christian De Sica è tra gli attori italiani più amati e di maggior talento. Tutti sanno che Christian è figlio d’arte, il padre Vittorio De Sica è tra i padri del Neorealismo e i suoi film hanno fatto la storia del cinema e sono stati da insegnamento per molti aspiranti registi. Lo stesso figlio di De Sica, nipote di Vittorio, Brando ha intrapreso la strada del nonno e oggi è un regista.

Christian invece ha portato avanti la carriera di attore e cantante distaccandosi dalla materia seria del padre e diventando uno dei volti comici del Paese insieme a Massimo Boldi con cui tra gli anni novanta e duemila ha dato inizio a un grande sodalizio artistico e al franchising dei film di Natale.

Di Christian De Sica sono davvero poche le cose che non si sanno, per esempio non ha mai nascosto i suoi problemi economici, all’inizio della sua carriera, quando alla sua morte il padre Vittorio lo lasciò pieno di debiti.

Ma quella con Boldi non è l’unica coppia solida di cui ha fatto parte, Silvia Verdone, sorella di Carlo, è sua moglie dal 1980 e con lei ha avuto due figli Brando e Maria Rosa.

Tra loro l’amore è sbocciato tra i banchi di scuola e anche se per loro fu subito una cosa seria, la famiglia Verdone non approvava l’unione anche per i problemi economici della famiglia De Sica. In particolare Carlo Verdone, all’epoca compagno di liceo di Christian era molto preoccupato per la sorella che andava in giro con Christian nella macchina con autista di lui in un periodo violento fatto di contestazioni e terrorismo di estrema destra e sinistra.

Nell’ultimo anno lo abbiamo visto su Rai 1 al timone di un One Man Show dal titolo Una serata tra amici, dove ha ripercorso tutta la sua carriera, dagli esordi nel Varietà con Wanda Osiris fino al Cinema. Tanti sono stati gli ospiti del revival, tra i quali Carlo Verdone, amico di sempre che ha ricordato la loro conoscenza tra i banchi di scuola.

Di recente però De Sica si è fatto sentire su un tema importante e ha sbottato letteralmente. Vediamo di cosa si tratta.

Ma che è sta cafonata?

Christian De Sica si è sfogato su suoi canali social, in particolare su Instagram dove ha letteralmente sbottato, sottolineando quanto dal suo punto di vista sia una grande cafonata condividere sui social ogni momento della propria estate, dagli yacht di lusso alle mangiate di pesce.

Ecco le sue parole in merito: “Ma certe persone non si so rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche nelle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i buffi. E basta. Ma possibile essere diventati così cafoni?”.

Nessuno probabilmente avrebbe saputo dirlo meglio e infatti se vediamo lo stile di vita di De Sica e quello che condivide sui social possiamo dedurre che non è affatto suo costume vantarsi delle cose che fa in estate o dei piatti che mangia.