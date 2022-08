Il pubblico di UeD piange Tina Cipollari. Nulla avrà più senso senza di lei

Una notizia che dispiace molto ai fan di Uomini e Donne e che riguarda Tina Cipollari è giunta all’orecchio di tutti. Ecco cosa è successo.

Oggi è uno dei volti più conosciuti di Canale 5 e grazie a uno degli storici programmi della rete, tra i più seguiti: Uomini e donne, dove iniziò come tronista per poi restare ospite fissa del programma nel ruolo di opinionista.

La conduttrice di Uomini e Donne, lo squalo di Mediaset e in particolare di Canale 5, la Queen Mary italiana, Maria De Filippi, ci ha visto lungo quando la accolse per la prima volta, tanti anni fa ormai nel suo programma top di Canale 5, assegnandole il ruolo da opinionista grazie alla sua spiccata sincerità e per la sua presenza scenica. Nel corso delle molte stagioni di Uomini e Donne Tina Cipollari si è sempre distinta con interventi puntuali e pungenti, ma sempre onesti. Nessun concorrente in pratica sfugge al suo giudizio e pensate che in alcuni casi la donna ha perfino smascherato alcuni concorrenti che volevano truffare la redazione.

Naturale che poco alla volta sia diventata un pilastro del programma e abbia anzi contribuito all’aumento di ascolti. Anche se molti personaggi che si avvicendano nel corso delle puntate di UeD non sopportano il suo carattere particolarmente forte volto a riportare la verità e proprio per questo motivo infatti il pubblico la acclama incredibilmente.

Dal momento che Tina Cipollari è diventata famosa ricoprendo il ruolo di opinionista in Tv è ovvio che con il passare del tempo il pubblico si sia interessato sempre di più alla sua vita privata volendo sapere tutto di lei, soprattutto della sua vita precedente alla televisione.

Che ne sarà di Tina Cipollari?

Come sappiamo la vita privata di Tina Cipollari è diventata sempre di più un libro aperto e ha cominciato a fare notizia nel corso degli anni il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne. Per questo motivo infatti i fan hanno iniziato ad interessarsi alla sua vita sia privata che sentimentale. Forse non tutti sono a conoscenza della sua storia d’amore durata davvero diversi anni con il famoso Kikò Nalli. Dalla loro relazione sono nati ben tre figli di nome Mattias, Gianluca e Francesco.

Ma Tina Cipollari non ha lavorato solo con Maria De Filippi, ha anche partecipato, (incredibile se ci si pensa!) a Pechino Express, è intervenuta come opinionista al Maurizio Costanzo Show e a Buona Domenica, programmi dove in effetti ha esordito e poi, prima di diventare famosa, ha lavorato all’interno di un’agenzia di trasporti. Da quando decise di iscriversi ai casting del famoso dating show però, come immaginerete, la sua vita è completamente cambiata.

Quando Tina era appena una corteggiatrice di Uomini e donne si presentava con uno stile alla Marilyn Monroe che colpì molto tanto che le fu dato l’appellativo di Tina la vamp, anche grazie al suo atteggiamento da diva e da vamp, appunto.

Tina Cipollari è affiancata nel suo ruolo di opinionista da Gianni Sperti che ha appeso le scarpette di danza al chiodo e da anni svolge questo ruolo accanto alla diva.

Sappiamo tutti che la sua più acerrima “nemica” nel programma è Gemma Galgani con la quale vi sono stati diversi scontri.

Sembra che il posto di Tina Cipollari però sia in pericolo perché da un po’ circola la voce che Ida Platano e Pinuccia, dame del trono over, potrebbero ricoprire anche loro il ruolo di opinioniste così come Tina e Gianni Sperti. Ma non è finita qui, pare che Tina sia pronta a lasciare il programma e che il suo posto sarà occupato da Karina Cascella che ha preso parte nella trasmissione nello stesso ruolo fino a qualche anno fa.

Sul web si è scatenato il panico e questa decisione potrebbe perfino comportare un calo di ascolti dato che l’opinionista vamp di Canale 5 è una delle più amate. Per molti fan del programma, infatti, Uomini e donne senza Tina Cipollari non avrebbe senso.

Ma niente paura, sembra che la notizia non sia stata ancora confermata né smentita e si dovrà aspettare ancora poche settimane, fino a settembre quando le trasmissioni riprenderanno.

E Gianni Sperti? Pare che l’ex ballerino passerà invece al reality La Talpa, dove aveva partecipato e vinto, precisamente, nella seconda edizione agli inizi del 2000.

Senza Cipollari e Sperti il programma di Maria De Filippi a questo punto cambierebbe faccia e sicuramente si rinnoverà, dopo anni con i due volti che ne hanno fatto la storia.