Ilary Blasi, spunta il bacio del vero amore. I fan impazziscono di gioia | FOTO

Una separazione, quella tra Ilary e Francesco, che ha portato un lungo strascico di speculazioni e momenti non facili da superare, ma quel bacio immortalato ha fatto emozionare tutti.

Dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti lo scorso 11 luglio con due comunicati stampa ben divisi, Ilary Blasi ha fatto molti cambiamenti nella sua vita e nelle ultime settimane sono uscite moltissime indiscrezioni su una delle coppie che negli ultimi vent’anni è stata tra le più chiacchierate, ma che nell’ultimo periodo ha vissuto letteralmente nell’occhio del ciclone.

Adesso proprio la bella conduttrice dell’Isola dei Famosi pubblica una foto di un bacio dolcissimo che ha fatto battere il cuore a tutti i fan. È bello vedere Ilary Blasi così.

Per quanto siano uscite diversi retroscena sul vero motivo della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, i due non hanno ancora deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa sia davvero stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una relazione che, a quanto detto, portava già i segni da tempo di una rottura.

Si è inizialmente parlato di alcuni messaggi molto espliciti che la conduttrice avrebbe mandato a un altro uomo, pare al personal trainel Iovino, e che Francesco a beccato proprio sul cellulare della ex moglie.

In seguito è esplosa letteralmente la notizia del tradimento di lunga data del pupone con la flower designer Noemi Bocchi, il vero putiferio si è scatenato quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto di lui sotto casa della donna. Alcune fonti hanno confermato che fosse quello il motivo della decisione di rompere definitivamente, Ilary non avrebbe potuto sopportare di essere vista come la moglie tradita. Tanto che subito dopo l’annuncio, ha preso i figli ed è andata in Tanzania per allontanarsi da tutto e tutti.

Ma quello che rimane sono i veri affetti, gli amori veri non si spengono mai così arriva un bacio di Ilary a una persona che per lei è stata fondamentale nella sua vita, in molti si sono commossi.

Dopo la separazione dolorosa, arriva quel bacio pieno di amore

Mentre Totti si gode questi ultimi momenti di mare e sole a Sabaudia insieme ai figli, pubblicando video di lui in barca, nel frattempo Ilary, dopo diversi giri, ha fatto una nuova tappa tutta italiana, la famosa conduttrice è andata nelle Marche, esattamente a Frontone, una tappa che negli anni non è mancata nella sua vita, ma che prima faceva con il marito, invece in questa occasione è andata con sua sorella Melody e la nipote Jolie.

Perché Ilary è andata proprio a Frontone

In quel delle Marche, Ilary ha deciso di andare a trovare una persona importante nella sua vita che l’ha sempre amata e mai tradita, un luogo sicuro dove sentirsi protetta e proprio qui è scattato il bacio che ha commosso il web.

È stata la bella conduttrice a pubblicare una storia su Instagram che mostra quando sia completamente innamorata della nonna e quel bacio ha colmato il cuore di moltissimi fan volevano vederla circondata dagli amori quelli veri. Infatti proprio Ilary ha confermato che la nonna è stata una figura fondamentale in questo difficile momento che sta attraversando.