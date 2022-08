Irriconoscibile perfino per sua madre: Silvia Toffanin un’altra persona

A guardare questa foto di Silvia Toffanin chiunque farebbe fatica a riconoscerla, ecco com’era prima di Verissimo e prima di Piersilvio.

Silvia Toffanin negli ultimi anni ha portato avanti una brillante carriera e ciò è dimostrato dal successo di Verissimo il programma di Canale 5 che conduce da quasi vent’anni. Come tutti sappiamo Silvia è legata da molto tempo a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset.

Silvia Toffanin era molto giovane quando ha esordito in televisione e al tempo faceva la modella, era il 1997 aveva 18 anni e si presentò come concorrente di Missi Italia, una tappa che le fece da apri pista per approdare in Tv. Nei primi anni del 2000, poi, vestì i panni di letterina, appunto, nel quiz di Canale 5 Passaparola condotto da Jerry Scotti.

Con lei altre letterine famose erano Ilary Blasi, oggi anche lei conduttrice di successo e Alessia Mancini. Poco dopo l’esperienza di Passaparola, Silvia passò quasi subito alla conduzione di Nonsolomoda, anche questo su Canale 5, vi rimase fino al 2009 mentre nel frattempo aveva già iniziato la conduzione di Verissimo, di cui è rimasta al timone fino a oggi.

Nel frattempo la sua storia d’amore con Pier Silvio Berlusconi andava avanti e la presentatrice ha avuto con lui due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Questi ultimi hanno di recente raccontato qualcosa in più sulla figura di Silvia come madre, facendo riferimento ai momenti in cui è meno glamour e più casalinga.

Ma com’era Silvia Toffanin prima di tutto questo?

Silvia prima di Toffanin

Silvia Toffanin è sempre stata bellissima, la sua bellezza acqua e sapone è sempre stata il suo tratto distintivo, un vero punto di forza che esprime tanta dolcezza. Queste caratteristiche le sono rimaste in un certo senso, nonostante gli anni che passano.

Silvia si è saputa dedicare al lavoro e realizzarsi come individuo ma allo stesso tempo ha coltivato anche il valore della famiglia.

In questa fotografia la vediamo quando era studentessa presso la Facoltà di Lingue dove conseguì la Laurea con una tesi sui telefilm americani per adolescenti.

I suoi studi quindi erano già allora in gran parte concentrati sullo spettacolo e in particolare sul mondo della televisione che come abbiamo visto è stato il suo destino.

Nella foto che vi mostriamo Silvia Toffanin era proprio in quel periodo della sua vita, quando tutto ancora doveva avere inizio e lei era solo una studentessa piena di speranza e di sogni.

Voi la riconoscete? Notate la somiglianza con la Silvia attuale? Sicuramente quello di oggi è uno sguardo vissuto, quello di una donna le cui esperienze di vita dal giorno in cui è stata scattata questa foto sono state tante e dopo molti sforzi e tanto studio i risultati sono arrivati.