Tradimento a Buckingham Palace, scandalo inaccettabile che ha portato alla fine della relazione

Uno scandalo che non è stato visto di buon occhio a Buckingham Palace, proprio lui l’ha tradita e la relazione è immediatamente finita.

Non c’è un attimo di tregua per la famiglia reale inglese che ogni giorno si trova ad affrontare un nuovo scandalo che viene metto in luce su tutti i maggiori tabloid di cronaca rosa, così si scopre la verità su un fatto davvero inaspettato, il tradimento ha lasciato tutti senza parole, proprio loro sono finiti in mezzo alla bufera e questa situazione ha distrutto la coppia per sempre.

La regina Elisabetta può stare certa di una cosa, in tutto il suo lunghissimo tempo passato come sovrana, che proprio quest’anno ha festeggiato il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni come regina d’Inghilterra, non sono mai mancati gli scandali a corte, attraversando periodi storici di rilevanza mondiale, tra guerre e drammi, quello che ha sempre tenuto la famiglia al centro delle polemiche sono state le disastrose situazioni che negli anni hanno visto la Royal Family dover affrontare periodi terribilmente bui, tra separazioni, tradimenti, scandali legali e moltissimo altro.

Adesso a riaccendere il lumicino della curiosità è una questione particolarmente spinosa, un tradimento che proprio lei ha scoperto e di conseguenza ha definitivamente chiuso ogni rapporto facendo naufragare una relazione molto sentita per i sudditi e che pensavano eterna.

Il tradimento e la fine di tutto

Proprio il rampollo della famiglia reale l’ha fatta grossa e questo ha portato alla definitiva fine per la coppia, i due erano amatissimi ma una terza donna è entrata nella loro vita e questo ha portato a un drastico e immediato allontanamento con la fine di tutto, al centro dei riflettori c’è proprio il principe Harry, uno dei nipoti prediletti della longeva monarca.

Negli anni passati Harry ha avuto diverse frequentazioni prima di conoscere Megan e convolare a nozze, tra queste c’è stata Mollie King, la loro storia aveva appassionato i sudditi che nella loro relazione vedevano un amore eterno, ma il principe ha fatto qualcosa di imperdonabile.

Nel tempo Harry ha dati più volte modo di parlare delle sue relazioni, ha avuto dei trascorsi con diverse donne non solo dell’alta società, ma anche dello spettacolo e della musica, come per esempio quando ha avuto un flirt con la cantante Ellie Goulding, conosciuta proprio al matrimonio del fratello nel 2011.

La storia non è durata molto, in seguito ci sono state altre donne molto conosciute nel panorama dello spettacolo, come la modella e musa di ispiratrice di Burberry, Cressida Bonas, una relazione terminata dopo due anni per la pressione sociale che metteva in difficoltà la bellissima donna.

Però tra le storie più importanti del principe Harry troviamo proprio quella con la famosa cantante, conduttrice radiofonica e componente della band The Saturdays Mollie King, i due formavano una coppia che sembrava potesse realmente avere un futuro roseo, se non fosse che il principe Harry ha passato una notte brava con una spogliarellista a Las Vegar.

Il rampollo di casa reale era nella capitale mondiale del gioco d’azzardo quando ha deciso di partecipare a una nottata folle in cui ha preso parte a una partita di strip biliardo, decisamente non ha vinto, visto che è stato paparazzato completamente nudo e in compagnia di Carrie Reichert ed è finito sulle prime pagine del The Sun mandando su tutte le furie la allora fidanzata King che dopo questo ennesimo scandalo ha deciso di troncare la relazione.

Adesso queste foto stanno tornando a far parlare proprio perché la Reichert ha rilasciato un’intervista a riguardo, una situazione che potrebbe non andare molto a genio a Meghan che dovrà subire l’ennesima situazione imbarazzante per via del passato turbolento del marito.