Bufera Mediaset, dramma per il famosissimo conduttore: “Rimasto senza una lira, solo debiti”

Per i troppi debiti da saldare, che ammontano a cifre incredibili, il famoso conduttore Mediaset non potrà riscuotere il suo cachet, una situazione disperata.

Nonostante il reality di sopravvivenza più seguito d’Italia, L’Isola dei Famosi, sia ormai finito da giugno, fa ancora molto parlare di se, questa edizione è stata a dir poco turbolenta, tra litigi pesantissimi, infortuni e situazioni davvero al limite, alla fine di un lungo periodo dove a tenere le redini con grande maestria abbiamo visto una Ilary Blasi in splendida forma, ha vita uno dei favoriti dal pubblico fin dall’inizio, l’attore Nicolas Vaporidis.

La trasmissione, grazie anche a un cast di personaggi straordinari, ha avuto un grandissimo successo, tanto che proprio i protagonisti di questa edizione stanno facendo ancora molto parlare di loro, sono seguitissimi sui profili social e si aspetta l’inizio della prossima stagione televisiva per poterli rivedere nei diversi salotti per interviste e momenti curiosi.

Tra questi, uno di loro sta facendo discutere per una situazione molto particolare, dopo la sua partecipazione sembra che non possa riscuotere il suo cachet, si tratta del famoso conduttore e volto di Forum che nel tempo ha affiancato Rita dalla Chiesa e Paola Perego, esattamente Marco Senise.

L’uomo pare stia affrontando un periodo davvero difficile, una situazione favorevole per lui pareva proprio la selezione per partecipare all’Isola dei Famosi di questa edizione che avrebbe potuto dargli un po’ di respiro a livello economico, ma sfortunatamente il la sua permanenza in Honduras non è durata a lungo e ha dovuto abbandonare il programma ben presto a seguito dell’eliminazione dopo solo venti giorni.

Quello che però sta facendo ancora molto discutere è la impossibilità di Senise nell’incassare il cachet che avrebbe dovuto percepire durante la sua, seppur breve, permanenza sull’Isola più chiacchierata della televisione, la cifra che gli dovrebbe essere riconosciuta è circa di 11.338 €, pare però, da alcune notizie rilasciate dal quotidiano il Messaggero, che l’uomo abbia dei pesanti debiti da pagare, di conseguenza la cifra in questione, al momento sarebbe trattenuta nel rispetto dei termini di legge in attesa che un Giudice emetta sentenza, questa la motivazione che vedrebbe il famoso conduttore in completo stallo.

Infatti, ci sono diversi moti per cui Marco Senise si trova in questa scomoda situazione, come detto prima alcuni debiti gli tranno facendo passare un periodo davvero buio, come riportato sempre da Il Messaggero, il conduttore non avrebbe saldato il debito per l’acquisto di un appartamento a Via Adeatina a Roma.

La società costruttrice, di conseguenza, avrebbe pignorato il cachet della sua partecipazione all’Isola dopo due decreti ingiuntivi, uno nel 2013 da 51.000 € e un secondo nell’ottobre del 2015 da 23.000 €. Quello che sappiamo è che il debito che ancora pende sul conduttore ammonta d 112.000 € che vede compresi non solo le cifre di cui sopra, ma anche le spese legali e gli interessi connessi.

Una situazione davvero spiacevole che vede il conduttore nella situazione di trovare rapidamente una soluzione per poter risollevare le sue finanze e saldare la sua situazione finanziaria.