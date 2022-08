Silvia Toffanin, ecco cosa dicono di lei i figli: sorprendente rivelazione

Silvia Toffanin, da anni al fianco di Pier Silvio Berlusconi ha raccontato pubblicamente alcuni dettagli sui figli di cui nessuno era a conoscenza. Ecco cosa dicono di lei.

Silvia Toffanin è una delle regine della Tv italiana e questo è confermato dal successo di Verissimo il programma di canale 5 che conduce egregiamente, ormai da molti anni da quasi vent’anni. Come tutti sappiamo Silvia è legata da molto tempo a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset. Una principessa che ha sposato il re, ma le sue origini non sono state nella conduzione, lei ha iniziato come letterina del quiz show di Canale 5, Passaparola.

Di recente Silvia Toffanin ha rivelato qualcosa che non si conosceva sui suoi figli e ha raccontato cosa dicono di lei.

Silvia Toffanin era molto giovane quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo, era il 1997 e lei aveva solo 18 anni e si presentò come concorrente di Missi Italia, una tappa che molte ragazze sceglievano per approdare in Tv o al cinema, perché il programma, al tempo ancora all’apice del successo, era una grande vetrina. Dopo Miss Italia il passo seguente e più scontato fu la carriera di modella che la portò poi nei primi anni del 2000 a vestire i panni di letterina, appunto, nel quiz di Canale 5 Passaparola condotto da Jerry Scotti.

All’epoca le sue colleghe erano Ilary Blasi, oggi al centro del gossip più spietato per la separazione da Francesco Totti, e Alessia Mancini. Agli inizi del Duemila dopo un’esperienza di due anni come letterina passò praticamente subito alla conduzione come presentatrice del programma di moda Nonsolomoda, anche questo su Canale 5, vi rimase fino al 2009 mentre nel frattempo aveva già iniziato la conduzione di Verissimo, di cui è rimasta al timone fino a oggi.

Nel frattempo la sua storia d’amore con Pier Silvio Berlusconi andava avanti e la presentatrice ha avuto con lui due figli, i protagonisti di questa storia Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Proprio loro hanno detto qualcosa della mamma che ci lascia a bocca aperta, ecco di cosa si tratta.

I miei figli dicono di me…

In una delle ultime interviste rilasciate Silvia Toffanin ha raccontato alcuni dettagli sul suo ruolo di madre e sul rapporto con i propri figli, ecco le sue parole: “Che mamma sono? Se sente i miei figli pesante. Mi dicono: ‘Perché non ti vesti così anche con noi?’. Una volta, un’unica volta, mi è capitato di accompagnare mio figlio al pulmino in pigiama con sopra il cappotto. Eravamo in ritardo. Da quel giorno lui si raccomanda: ‘Vestiti bene, mamma’!”.

Uno scorcio quindi sulla “normalità” di Silvia come donna e come madre e un simpatico commento del figlio che la invita a vestirsi sempre bene. La coppia Toffanin Berlusconi ha poi deciso di vivere in provincia lontano dalla confusione cittadina milanese, così aggiunge infatti la presentatrice: “Volevo dare ai miei figli il mare e un po’ dell’infanzia che ho avuto io”.