Noemi Bocchi, quella pancia non può più essere nascosta. La rivelazione è clamorosa

Le indiscrezioni sulla gravidanza di Noemi Bocchi hanno finalmente una risposta definitiva, la pancia della donna è in bella mostra.

Uno degli argomenti più caldi di questa torrida estate 2022 è stato sicuramente il flirt tra Noemi bocchi e il campione della Roma Francesco Totti. Tutto è iniziato quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto del pupone sotto casa della Bocchi e da quel momento entrambi hanno subito un ciclone mediatico che li ha visti protagonisti di scoop e indiscrezioni, tra queste proprio Il Corriere della Sera ha lanciato la notizia riguardo alla presunta gravidanza della famosa flower designer.

Ma non è mancato molto prima che una clamorosa smentita arrivasse a distruggere tutto il fermento dietro a un possibile nuovo bebè famoso ex calciatore, infatti proprio Noemi si è presentata in un striminzito bikini che ha esaltato le sue meravigliose forme dove nessun pancino sospetto poteva mai essere incriminato, dissipando qualsiasi tipo di possibilità di una gravidanza.

In brevissimo tempo sono arrivare diverse segnalazioni che facevano riferimento all’impossibilità di un quarto figlio in arrivo per il grande campione giallorosso, proprio il settimanale diretto dal famoso presentatore Alfonso Signorini ha pubblicato delle immagini inequivocabili che ritraggono la Bocchi in una forma fisica smagliante, un ventre piatto invidiabile e come sempre un’espressione impenetrabile.

La donna infatti ha fatto molto parlare di sé in questo periodo proprio perché, oltre ad aver rubato il cuore di Totti, ha anche dimostrato di avere una freddezza glaciale nei confronti del putiferio mediatico che l’ha inondata.

Anche queste ultime immagini la mostrano splendente senza mai far passare emotività, oltre ai suoi social blindatissimi, la stessa donna, che adesso si trova a San Felice Circeo, provincia di Latina, come riportato da Chi, riesce a lasciare i paparazzi sempre a bocca asciutta, di lei sappiamo solo che è bellissima tanto da aver completamente fatto impazzire il pupone nazionale.

La gravidanza di Noemi Bocchi

Con queste nuove immagini quindi si può definitivamente mettere un punto alla questione della presunta gravidanza di Noemi Bocchi, la donna pare proprio non aspettare nessun figlio da Francesco Totti.

Questo facendo capitolare una delle più grandi testate giornalistiche italiane, quella di via Solferino trovandosi nella situazione scomoda di aver fatto passare uno scoop assolutamente falso che avrebbe potuto mettere in difficoltà ben due famiglie, quella della Bocchi con il suo ex marito, con il quale ha due figli e ovviamente la rottura più chiacchierata dell’anno tra Francesco Totti e Ilary Balsi che nei loro vent’anni di matrimonio hanno avuto tre figli.

Per ora quello che possiamo dare per certo, anche se non sono ancora arrivate le conferme dai diretti interessati, è che tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ci sia un rapporto davvero speciale.