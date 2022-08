Ilary Blasi si consola in dolce compagnia a Cortina, gli scatti non lasciano dubbi

Ilary Blasi è stata di nuovo avvistata in una località diversa, in dolce compagnia: cos’altro sta accadendo alla presentatrice più seguita e inseguita di questa stagione estiva?

Continua la saga “Totti – Blasi” a colpi di scatti, post e frecciatine: questa volta al centro c’è Ilary Blasi e il suo super tour vacanziero, da sola, con i figli o in compagnia. Ogni momento è buono per cercare di capire e scoprire a che punto sta la situazione e il teatro “sentimentale” della showgirl, dopo il grande clamore mediatico causato dalla crisi e dalla separazione con Francesco Totti, l’ex calciatore romano famoso ormai per le chiacchiere al di fuori del campo calcistico.

Morto il mito della grande e duratura coppia sposata da quel 19 giugno 2005, calato il sipario sul “per sempre insieme”, si è aperta la caccia a chi si scopre e rivelata per primo, a chi si lascia paparazzare e a chi si lancia sui social dando giusto quel piccolo pezzettino di gossip, in grado di alimentare pettegolezzi, pubblicità e ogni sorta di vocio mediatico. Una caccia spietata e più che mai estiva, insomma.

Una vacanza in dolce compagnia

Ilary Blasi ha trascorso queste settimane nella savana con i suoi figli e Silvia, sua sorella; per poi passare alla storica zona di villeggiatura familiare, che da anni ha ospitato la comitiva Totti al completo: Sabaudia, splendido luogo marittimo in provincia di Latina (Lazio).

Ma da qui in poi c’è stato un cambio significativo: la Blasi si è spostata senza figli al seguito presso Cortina, condividendo questo momento sui social con una serie di post.

E l’ex marito Totti? Spiaggiato a Sabaudia con le figlie e inseguito dai media che lo ritrovano più volte sotto l’abitazione di Noemi Bocchi, la nuova compagnia: questi avvistamenti celerebbero, infatti, una possibile, nuova gravidanza e un, sempre possibile, quarto figlio per Francesco Totti.

Su Instagram Ilary Blasi si dimostra forte, fiera e indipendente, lasciando da parte il cliché di persona tradita e abbandonata. Tanta compagnia, pranzi, cene, escursioni, shopping, divertimento in una delle località montane più gettonate e famose delle montagne venete, circondata da amici e da una leggera spensieratezza.

Sappiamo anche che la nota showgirl si è lasciata andare ad una serie di confidenze con Alfonso Signorini, in qualità di amico: lo stesso conduttore ha rivelato di aver scoperto una Ilary cosciente, matura e forte nel saper superare queste difficoltà in vista del futuro e di nuovi progetti.

Di sicuro sentiremo ancora parlare di lei e di queste vicende…a colpi di post e di foto.