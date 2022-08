Barbara Palombelli furibonda, cacciata dallo studio per la reazione violenta: che figura!

A Forum sappiamo che può accadere di tutto, ma quello che è successo in puntata è davvero paradossale, la giudice si è vista costretta a cacciarla dallo studio, Barbara Palombelli furibonda.

Una delle conduttrici tra le più apprezzate del panorama televisivo italiano è Barbara Palombelli, con il prendere le redini di Forum ha dato una ventata di freschezza al programma, anche se inizialmente erano in tanti i timorosi. Però si è saputa imporre in maniera magistrale nonostante il pubblico fosse affezionato a Rita Dalla Chiesa, madrina indiscussa per oltre vent’anni.

Durante il suo percorso nel programma non sono mancate le polemiche, in molti l’hanno additata per varie esternazioni che in diversi casi sono apparse non particolarmente appropriate al contesto, un caso davvero particolare è quello capitato proprio durante una puntata quando la situazione si è fatta talmente turbolenta da richiedere addirittura l’allontanamento dallo studio da parte dalla giudice.

La giudice la caccia dallo studio, situazione al limite per Barbara Palombelli

Ormai siamo abituati alle situazioni davvero assurde che in diverse occasioni sono capitate nello studio di Forum, nonostante in molti ormai siano a conoscenza del fatto che a portare in scena le storie non siano i veri protagonisti delle vicende giuridiche, ma degli attori, quello che è fuori discussione è che i casi portati in aula siano reali, presi proprio dagli archivi di vecchie cause e spesso scelti appositamente per assecondare le richieste e le necessità del pubblico su alcune questioni legali.

Quello che però è successo in puntata è andato oltre ogni limite, tanto che i telespettatori sono rimasti senza parole quando proprio lei è stata cacciata dallo studio durante una accesa discussione che è andata oltre i limiti.

A Forum davvero tutto può succedere e nel corso degli anni di scene inaspettate ne abbiamo viste davvero molte, soprattutto perché non è facile che gli interpreti si calino così tanto bene nella parte da prendersi a cuore la storia tanto da innescare dei veri e propri polveroni con dibattiti che sono molto lontani dall’essere civili, in alcuni casi molte persone si sono chieste se gli attori in erba chiamati a recitare la parte non stessero esagerando solo per avere i loro 15 minuti di notorietà e diventare virali.

Questo in alcuni casi è comprensibile, non quando però la situazione sfugge di mano anche a Barbara Palombelli, che negli anni ha dimostrato di saper tenere salde le redini della trasmissione cercando di placare anche le liti più furenti, in questa occasione però nulla è servito.

La situazione è ingestibile e il giudice Melita Cavallo la caccia

Nel mentre di una causa una delle imputate ha iniziato ad alzare la voce e cercare in tutti modi di attirare l’attenzione della giudice perché ascoltasse le sue ragioni, la situazione si è fatta sempre più incontrollabile e ingestibile.

La famosa conduttrice ha richiamato la donna più volte chiedendole di tornare alla calma, ma la donna ha continuato con la sua sceneggiata ignorando la famosa presentatrice e rivolgendosi in modo sempre più insistente alla giudice sposandosi dal suo posto e andando a parlare direttamente con la Cavallo.

La giudice non ci ha più visto e dopo aver alzato diverse volte la voce per riportare l’ordine, non ha potuto accettare un atteggiamento del genere tanto da prendere una misura drastica e cacciare la donna dallo studio.

Quanto posso amare la Cavallo ? pic.twitter.com/Q9B4PC0MXE — Ginevra (@Ginevracasalin) August 15, 2022

Il video è ancora oggi uno dei momenti più eclatanti della trasmissione diventando virale proprio per la situazione paradossale, tanto che ne sono stati creati dei meme, soprattutto la Cavallo è diventata iconica per il suo modo unico di redarguire chi esagera.