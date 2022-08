Caso Ylenia Carrisi: un’incredibile confessione ribalta tutto, c’entra una clinica in Svizzera

Dopo ben 25 anni dalla scomparsa di Ylenia, la maggiore tra i figli di Albano e Romina Power, ecco che arriva un’assurda confessione da parte di un testimone. Tutto potrebbe cambiare: la verità dietro ad un ricovero.

Per trent’anni la coppia power formata da Albano e Romina ha appassionato ed intrattenuto migliaia di persone. Artisti talentuosi, celebri per alcune delle canzoni italiane più famose al mondo, Albano e Romina hanno fatto sognare anche per la loro storia d’amore che li ha visti genitori di ben quattro figli. Purtroppo, nel ’94 la figlia maggiore Ylenia scomparve senza lasciare alcuna traccia.

Questo ha distrutto il matrimonio di Romina e Albano così come la coppia artistica. Dopo 28 anni dalla sparizione di Ylenia e tantissime congetture, c’è qualcosa di incredibile da sapere su di lei.

La perdita dell’amata figlia ha lasciato sgomenti non solo Romina e suo marito ma anche tutti gli italiani che si sono stretti al dolore della famiglia. Da allora molte sono state le ipotesi circa le cause della sua scomparsa ma nessuna pista è sembrata abbastanza credibile da essere seguita ed approfondita.

Di Ylenia, purtroppo, non si hanno notizie certe da tanto tempo ma sua madre Romina non ha mai davvero perso le speranze di rivederla. Ora arriva l’incredibile rivelazione!

Cosa è successo ad Ylenia?

Ylenia Carrisi scompare giovanissima all’età di 23 anni a New Orleans, in America. Da allora gli avvistamenti della ragazza sono stati molti, purtroppo rivelatisi infondati. Adesso Ylenia avrebbe 52 anni per cui risulta sempre più difficile identificare la figlia del celebre duo dopo così tanti anni. Il suo aspetto sarà sicuramente cambiato così come da quella tragica scomparsa la vita degli ex coniugi si è profondamente trasformata. Infatti, Albano in seguito alla separazione con Romina ha sposato la showgirl Loredana Lecciso con la quale è diventato padre di altri due figli.

Dopo anni separati da Romina, però, Albano si è riconciliato con la sua ex moglie almeno dal punto di vista artistico. Tuttavia, i due non hanno mai dimenticato la figlia in comune e ognuno di loro ha una personale teoria circa la sua scomparsa. Romina Power ha sempre creduto che sua figlia non fosse morta ma che avesse perso la memoria e per questo impossibilitata a fare ritorno a casa dalla sua famiglia.

Arriva adesso una segnalazione in forma anonima che può far riaccendere la speranza ai due genitori ma la cui origine sarebbe ancora da confermare. Cosa sta succedendo?

La clinica in Svizzera: ecco dove si troverebbe Ylenia

Un testimone avrebbe visto una donna assomigliante ad Ylenia Carrisi in una clinica in Svizzera dove sarebbe stata ricoverata in seguito alla perdita di memoria. Tutte le segnalazioni devono sempre, però, passare al vaglio degli investigatori per evitare che la famiglia di Ylenia possa incorrere in truffe e menzogne.

Dove si trova la verità? Una piccola speranza per Albano e Romina potrebbe trovarsi proprio in Svizzera anche se questa questa storia sembra non avere fine.