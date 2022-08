Giulia Salemi, la confessione lascia tutti senza parole, “non ama…”

Giulia Salemi ha una relazione con Paolo Pratelli e ha deciso di parlarne confessando qualcosa di inaspettato sulla sua storia d’amore. Una rivelazione shock!

Giulia Salemi ha detto la sua sull’amore in generale e anche sul rapporto con il suo attuale compagno e la sua è stata una dichiarazione molto puntuale che ha lasciato tutti senza parole. Paolo Pratelli è l’ex velino di Striscia la notizia, Giulia Salemi è una modella e influencer ma come vanno le cose tra di loro e perché lei si è esposta così tanto?

Giulia Salemi ha partecipato, come molte ragazze che hanno iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo, al concorso di Miss Italia guadagnandosi la fascia di Miss Piacenza. Il concorso di bellezza è stato anche per lei un trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo.

Ma la trasmissione che le ha dato fama agli occhi del grande pubblico è stata Pechino Express, in coppia la madre Fariba Teherani per l’edizione 2015. Il reality mette alla prova alcune coppie di celebrità che devono affrontare delle sfide e missioni in posti esotici mai visti prima e certamente non turistici. In quel caso ebbe modo di farsi conoscere e di essere apprezzata dal grande pubblico.

Giulia Salemi è ormai un volto conosciuto e ultimamente l’abbiamo vista partecipare al Giffoni Music Concept, durante il Festival del Cinema per ragazzi di Giffoni.

In una delle ultime interviste ha raccontato della sua vita, aprendosi anche dal punto di vista sentimentale. Questa è una cosa che non capita spesso dal momento che di solito le celebrità cercano di mantenere la propria vita privata lontano dai riflettori ma nel caso delle influencer la cosa funziona un po’ diversamente.

Raccontare e mostrare alcuni aspetti della loro vita fa parte del gioco. La ragazza è arrivata così a parlare della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli e proprio in questa occasione sono venute fuori alcune rivelazioni sconvolgenti.

Cosa c’è dietro la storia con Pierpaolo Pretelli

Rispetto alle dichiarazioni di Giulia Salemi non vi sono dubbi sullo stato della sua relazione d’amore. L’influencer ha dichiarato senza remore come vive il suo rapporto d’amore in questo momento. Queste le sue parole in merito:

“Con Pier abbiamo un bellissimo rapporto di crescita costante. Giorno dopo giorno diventiamo sempre più complementari. Ci comprendiamo, ci amiamo sempre di più. Io poi non amo ostentare. Sono molto felice e molto innamorata”.

Un rapporto che procede a gonfie vele e che cresce sempre di più, i due innamorati crescono insieme nel rapporto e sono felici. Per chi, infatti, aveva creduto ci fosse una crisi in corso, niente paura, la coppia è più solida che mai. Anche se Giulia non ama parlare della sua vita privata, era doveroso sottolineare che le dicerie sulla presunta crisi erano prive di fondamento.

E per quanto riguarda la sua vita professionale? Le ultime notizie hanno rivelato che nella prossima stagione televisiva tornerà il suo Salotto Salemi su La5 con un cast tutto da scoprire, più altri nuovi progetti che saranno svelati prossimamente.