Ignazio Moser confessa il periodo di crisi con Cecilia Rodriguez. “Ci siamo allontanati…”

Durante un’intervista con il settimanale Chi Ignazio Moser ha deciso di confessare i problemi di coppia e la crisi con Cecilia Rodriguez usando delle parole molto dirette.

Come ben sappiamo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una coppia che si è formata all’interno della casa del Grande Fratello Vip ormai ben cinque anni fa, i due hanno trovato il feeling perfetto all’interno delle mura più spiate d’Italia e nel tempo hanno dimostrati di saper mantenere quell’equilibrio anche fuori dalla porta rossa, insomma diciamolo, nella vita reale.

Molto spesso abbiamo visto come galeotta può essere la casa del GF, una situazione fuori dal comune che fa avvicinare le persone proprio per il suo essere fuori dagli schemi della realtà (infatti il Grande Fratello nasce come esperimento sociale), ma a conti fatti, una volta tornati alla vita quotidiana in moltissimi hanno poi preso strade diverse, accorgendosi che le differenze caratteriali erano davvero incredibili una volta che non avevano più le telecamere puntate addosso 24 ore su 24.

Una situazione che indipendentemente dalla persona e dal carattere può modificare molto la percezione e il momento, abbiamo infatti visto da pochissimo il caso di Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo, nella casa sembrava volessero costruire una vita e una famiglia, invece una volta usciti si sono allontanati praticamente subito.

Così però non è stato per la coppia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, tra pochissimo festeggeranno i loro cinque anni di fidanzamento e pare che tra loro vada a gonfie vele, anche se proprio l’ex ciclista trentino, durante un’intervista ha raccontato di un momento molto buio nella loro relazione lasciando il pubblico senza parole.

La crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser ha deciso di confessare che tra lui e Cecilia in passato c’è stato un momento di forte crisi, nonostante i due convivano ormai da qualche tempo a Milano e recentemente abbiano anche deciso di cambiare casa in favore di un’abitazione più grande, chissà, forse pronta ad accogliere un nuovo membro in famiglia, proprio il ciclista ha rivelato che addirittura per un periodo sono stati lontani.

Si trattava di un momento molto delicato della loro relazione che rischiava di rompersi per sempre, lo stesso racconta, “A ottobre saranno cinque anni che stiamo insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore”.

Sono parole forti e dirette quelle dell’atleta trentino, tanto che ci tiene a precisare, “Non fingiamo di stare bene insieme per interesse. Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta. È la nostra forza”.

Sembra proprio che la loro sia una coppia forte che ha trovato la strada giusta per stare insieme, sono davvero fatti l’uno per l’altra.