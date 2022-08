Mara Venier ha scelto la sua erede, la conoscono tutti. Un annuncio che fa la storia

La conduttrice designerà molto presto un’erede che possa prendere il suo posto quando lascerà la Rai. Ecco di chi si tratta.

Mara Venier, è la regina della domenica di Rai 1, con all’attivo tante edizioni di Domenica In, programma al quale è approdata nel lontano 1995. Zia Mara, come ama farsi chiamare lei è una di noi, simpatica e professionale, ma praticamente l’amica della porta accanto con cui ci si va a prendere il caffè. Cratteristica, questa che la rende unica e che le ha permesso di distinguersi rispetto a tanti altri conduttori televisivi.

Inizialmente Mara Venier lavorava come attrice partecipando a diversi film, tra i quali: Diario di un italiano, Delitti e profumi, Night Club, Paparazzi e Pecore in erba nel 2015.

Mara Venier è originaria di Venezia ma con il suo primo marito Francesco Ferracini, si trasferì a Roma dove inizialmente lavorava a Campo dei fiori come “stracciarola” come racconta spesso, il contatto con la Roma cinematografica la mette poi in contatto, con diversi registi e attori e ciò le permette di passare al Cinema, appunto, con il Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini.

Successivamente prese parte alla serie TV di Dario Argento La porta sul buio nell’episodio La bambola diretto da Mario Foglietti. Pensate che Mara Venier ha anche detto dei “No” a nomi importanti del cinema come Vittorio De Sica e Giorgio Strehler.

Ma gli amanti del Cinema si stupiranno ancora di più nel sapere che a scoprire Mara Venier e notare il suo volto cinematografico fu nientemeno che Nanny Loy il quale, in quel periodo stava lanciando una novità televisiva per l’Italia, le candid camera e chiamò proprio Mara Venier per condurlo. Fu così che iniziò la carriera di conduttrice di Mara Venier, con il successo che ne conseguì. In seguito passò alla conduzione del Cantagiro in compagnia dell’allora semi sconosciuto Fiorello.

Proprio a proposito di Domenica In, di cui di recente la Venier ha celebrato in prima serata su Rai1 i 30 anni, si è molte volte ipotizzato chi potrebbe essere l’erede di zia Mara e la stessa Venier ha detto la sua in merito.

Mara Venier annuncia la sua erede

Tra i numerosi ospiti che hanno occupato la poltrona del famoso salotto domenicale, Mara Venier ha accolto una sua amica, Antonella Clerici alla quale ha riservato dei complimenti davvero commoventi, definendola la sua erede, per il modo di condurre e di comportarsi sul lavoro.

Ecco una sua dichiarazione al riguardo, riferendosi al ritorno alla conduzione: “Sono molto felice per la mia amica Antonella, per voi e il programma ma soprattutto per Antonella che tornava da un periodo non eccellente. Sono felice per te, ti voglio bene e ti mando un bacio”.

Antonella Clerici da parte sua, per festeggiare i 70 anni di Mara Venier ha voluto dedicarle la sacher, la cui preparazione è stata fatta in diretta: “Compie 70 anni e ne dimostra venti di meno, le vogliamo dedicare la sua torta preferita”.