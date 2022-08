Christian De Sica, chi è l’altra donna della sua vita. Non si tratta della figlia Maria Rosa. Lei è famosissima

Christian De Sica e la donna di cui stiamo parlando si conoscono e stimano da molto tempo e sono stati sempre vicini. Il loro è un bellissimo rapporto.

Christian De Sica è tra i mattatori di maggior talento. Figlio d’arte, il padre Vittorio De Sica è tra i padri del Neorealismo cinematografico con film come Ladri di biciclette, Sciuscià e Umberto D.

Christian come tutti sanno si è creato una carriera da zero, sia come attore che come cantante diventando, così, uno dei volti comici del Paese insieme a Massimo Boldi con cui tra gli anni novanta e duemila ha dato inizio a un grande sodalizio artistico e al franchising dei film di Natale.

Christian De Sica ha una vita che è un libro aperto, di recente raccontata anche in uno spettacolo che si chiama Una serata tra amici e che è stato trasmesso anche su Rai 1 nel 2021. Silvia Verdone, sorella di Carlo, è la moglie di Christian De Sica dal 1980 e insiema hanno avuto due figli Brando e Maria Rosa, rispettivamente regista e costumista.

Tra Christian e Silvia l’amore è sbocciato tra i banchi di scuola, quando erano giovanissimi e lei non aveva ancora 15 anni e anche se per loro fu subito una cosa seria, la famiglia Verdone non approvava l’unione anche per i problemi economici della famiglia De Sica. In particolare Carlo Verdone, all’epoca compagno di liceo di Christian era molto preoccupato per la sorella che andava in giro con Christian nella macchina di lui, una macchina di lusso, in un periodo violento fatto di contestazioni e terrorismo.

Ma a parte Silvia Verdone, nella vita di Christian De Sica c’è sempre stata un’altra donna con la quale ha avuto un rapporto invidiabile. Ecco di chi si tratta.

L’altra donna di Christian De Sica

La donna di cui stiamo parlando è una delle romane più rappresentative della capitale, attrice anche lei, ha recitato con i più grandi registi, uno di questi è Paolo Virzì e può vantare anche la partecipazione a un “Grande” film di Paolo Sorrentino. Avete capito di chi si tratta? Vi diamo un altro indizio, è molto tifosa della Roma.

Da pochi anni questa bravissima attrice è anche su Instagram e se la cava molto bene anche con i social. Di recente una sua foto in costume ha fatto impazzire il web, confermando la sua sensualità. In Tv l’abbiamo vista affiancare Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo 2022.

Per quanto riguarda Christian De Sica, l’attrice ha interpretato sua moglie più di una volta e come ricorderete dai film di cui erano protagonisti lui non è mai stato fedele.

Avete capito bene, stiamo parlando di Sabrina Ferilli che più volte ha recitato al fianco di Christian De Sica nelle vesti di sua moglie in molti cinepanettoni.