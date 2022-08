Luciana Littizzetto, protagonista di un incidente che l’ha sconvolta

Luciana Littizzetto al centro di un incidente che l’ha sconvolta e non si sarebbe mai aspettata.

Luciana Littizzetto la comica numero uno tra i volti femminili della televisione. Una potenza della comicità tale da restare sempre sulla cresta dell’onda, allora come oggi che è il volto comico e opinionista per eccellenza di Che tempo che fa.

Luciana Littizzetto è anche attrice e l’abbiamo vista in diversi film di successo italiani, per esempio Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, Tutti giù per terra, Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, Svitati di Ezio Greggio, solo per citarne alcuni.

Luciana Littizzetto ha anche scritto tanti libri di successo tra i quali La Jolanda furiosa, Sola come un gambo di sedano e tra gli altri L’educazione delle fanciulle scritto a quattro mani con la compianta Franca Valeri.

Di recente una dichiarazione di Lucianina nazionale ha lasciato senza parole. Il racconto è toccante.

Luciana Littizzetto nel corso della sua carriera ha fatto anche teatro e radio e il dramma di cui ha parlato sui social riguarda proprio un suo caro amico e collega.

Il dramma di Luciana Littizzetto

A proposito di Radio, il dramma che ha toccato in modo particolare Luciana Littizzetto ha coinvolto in prima persona lo speaker di Radio Deejay Vittorio Leli protagonista di una disavventura di cui Luciana Littizzetto ha parlato sui social dedicandogli un pensiero.

Il post della Littizzetto diceva, riferendosi a lui: “Un bacio ciciu. L’importante è che tu sia vivo e che camminerai prima o poi. Il resto saranno cazziatoni a pioggia. Preparati. Una puntata speciale de La bomba solo di rampogne”.

Ma cosa è successo nel dettaglio da spingere Lucianina, come ama chiamarla Fazio a “cazziare” il suo amico e augurargli una pronta guarigione?

La spiegazione arriva, sempre sui social proprio dal diretto interessato che ha scritto: “Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me.

Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po’ di più ma tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un’ondata d’amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l’avrei retta)”.

Un brutto incidente con il parapendio quello vissuto in prima persona da Vittorio quindi, che per fortuna lo ha solo limitato per un po’ ma per il quale ha rischiato molto, così da fare preoccupare la sua amica Luciana al punto da parlare di “cazziatoni”.