Ilary Blasi torna alle origini: ecco gli scatti social in dolce compagnia

Continuano le vacanze della conduttrice più chiacchierata del momento, Ilary Blasi e fa una scelta molto diversa da quello che tutti si aspettavano.

Dopo essere fuggita dal caos mediatico della sua separazione con l’ex calciatore Totti rifugiandosi in Africa, la Blasi condivide dolci scatti sul suo profilo Instagram che la immortalano in dolce compagnia della sorella Melory e dei figli nel paese d’origine dei suoi genitori, le Marche.

Ilary Blasi, fresca della separazione da Francesco Totti suo marito per 17 anni, ha deciso di trascorrere la sua prima estate da single all’insegna del meritato relax. Dopo la Tanzania e la fuga nelle Dolomiti, la Blasi condivide sui suoi social dolci scatti nei luoghi di provenienza dei suoi genitori nella bellissima cornice delle Marche. La showgirl prova a dimenticare il caos delle ultime settimane tra le braccia dei figli e della famiglia.

Con la sorella Melory trascorre i giorni caldi di Ferragosto tra Cagli e Frontone mentre fa un saluto a sua nonna e un giro tra le bancarelle tipiche del posto. Il tutto condiviso su Instagram dove la Blasi appare serena e rilassata.

Insomma, l’estate della presentatrice dell’Isola dei Famosi non termina qui: anzi, i suoi affezionati follower sono sempre più curiosi di scoprire la prossima meta della ex consorte Totti.

Della sua separazione Ilary ne ha parlato solo con un netto e schietto comunicato stampa: chiede privacy e discrezione. Da quel complicato 11 luglio Ilary Blasi condivide molto di sé sui social network, da immagini che la ritraggono con la sua famiglia e i suoi adorati figli a scatti sexy che mettono in evidenza il corpo statuario. Che saranno dei messaggi nascosti a qualcuno in particolare?

Intanto, l’ormai ex marito continua la storia d’amore con Noemi Bocchi lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Eppure, secondo alcune fonti, i due avrebbero trovato un accordo su quando rendere pubblica la loro relazione.

Sarà così oppure Noemi e Francesco continueranno a procedere cercando di difendere la loro privacy? Non ci resta che aspettare per capire qualcosa in più di questo assurdo triangolo. Francesco e Ilary, durante le vacanze estive, hanno diviso il loro tempo nella mega villa a Sabaudia, passando per la prima volta, dopo quasi venti anni, queste calde settimane separatamente.

Ilary regina dei social

Malgrado il difficile distacco dal padre dei suoi figli, Ilary ha prontamente condiviso uno scatto bellissimo che la ritrae sulla famosa costa del mare laziale: Sabaudia, quest’anno, ha il profumo di rinascita. Prima di passare i giorni di Ferragosto nelle Marche.

La Blasi ha fatto sapere ai suoi “seguaci” di aver trovato un po’ di pace sulle magnifiche Dolomiti. Nel panorama del Lago di Braies Ilary si riposa tra paesaggi mozzafiato e la tenera compagnia dei suoi ragazzi. Attraverso gli scatti pubblici Ilary Blasy ci fa sapere che, nonostante tutto, le cose andranno bene.

Ai suoi due milioni di follower la Blasi comunica che tutto procede per il meglio e questi ultimi giorni di festa sulle suggestive colline marchigiane ne sono una testimonianza. Tra storie di lei mentre si gusta un caffé o un buon gelato e paparazzate che la fotografano accompagnata dalle amiche di sempre, questa estate 2022 ha una nuova incredibile regina social.