Britney Spears, l’uomo irrompe nella sua stanza con un coltello. Il racconto è agghiacciante

Britney Spears ha vissuto una situazione davvero da panico proprio poco prima delle sue nozze, proprio lui aveva un coltello in mano. Il racconto della guardia.

Una vicenda davvero terrificante è capitata alla pop star a livello mondiale Britney Spears accaduta proprio poco prima delle nozze, adesso spunta la verità sull’accaduto e fa rabbrividire, poteva finire davvero male.

Britney Spears è da anni, praticamente da quando era solo una ragazzina, nell’occhio del ciclone mediatico per la sua notorietà e gli scandali che si porta dietro, tanto che proprio la vicenda che l’ha vista sotto la tutela legale di suo padre fino alla vittoria della causa da parte della stessa solo quest’anno, ha tenuto il mondo con il fiato sospeso.

Finalmente dopo lunghissimi anni in cui la cantante non aveva praticamente nessun diritto sulla sua vita e le scelte, non solo a livello professionale, ma anche personale, può tirare un sospiro di sollievo, finalmente si è ripresa la sua liberà.

Ma per Britney Spears la vita, per quanto possa sembrare meravigliosa, non è affatto semplice, quest’anno ha deciso di coronare l’amore con il suo compagno il modello Sam Asghari sposandosi con una cerimonia da sogno in California, ma non tutto è andato secondo i piani della Spears e proprio poche ore prima del fatidico sì è capitato un episodio davvero angosciante.

Il retroscena agghiacciante delle nozze di Britney Spears, spunta la verità

La famosa cantante si è sposata lo scorso 9 giugno con una cerimonia davvero speciale, erano tantissimi gli invitati all’star presenti all’evento, tra cui immancabile l’amica di sempre Madonna, ma non solo, anche Paris Hilton, Drew Barrymore, Donatella Versace e Selena Gomez.

Quello che però forse non tutti sanno è che poco prima delle nozze nella camera di Britney Spears è successo un episodio agghiacciante, solo dopo più di un mese spunta la verità sull’accaduto ed è proprio una guarda alla sicurezza della cantante a raccontare cos’è successo.

Proprio quell’uomo ha fatto irruzione nella sua stanza con un coltello

La guarda del corpo della Spears ha raccontato che l’ex marito della cantante, dopo molti anni dalla fine della loro storia, avrebbe tentato di fare irruzione nella camera da letto della pop star mentre si stava preparando per le nozze facendo vivere alla donna dei momenti davvero da brividi. Quando lo hanno trovato aveva un coltello in mano, la situazione poteva farsi davvero drammatica.

La guardia ha rivelato l’episodio proprio in tribunale raccontando, “Jason Alexander si aggirava nella villa urlando il nome di Britney. Poi ha trovato la porta della camera della star, che per fortuna però era chiusa a chiave. Aveva in mano in coltello e lo possono testimoniare almeno cinque collaboratori della Spears che al momento si trovavano nella villa”.

In questo momento Jason Alexander si trova ancora in carcere per stalking, violazione di domicilio e vandalismo, nonostante la richiesta di scarcerazione del suo avvocato difensore. La cauzione fissata è di circa 100 mila dollari, ma un gesto così è gravissimo e poteva finire in tragedia.