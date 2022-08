Dramma per Letizia di Spagna: un tremendo lutto inaspettato lascia tutti nel dolore

Un dramma ha colpito Letizia di Spagna e tutta la famiglia reale. Un evento che ha lasciato tutti senza parole e una sofferenza pesante, lacerante: un suicidio che ha spiazzato la Royal Family spagnola.

La vita dei reali non è solo sfarzo e lusso, viaggi e impegni istituzionali, dietro alle apparenze si celano eventi e drammi più che mai umani e devastanti. La sofferenza non guarda dinastie e sangue blu, ma accomuna tutti, indistintamente.

Al di là della classe sociale, siamo tutti umani e quindi fragili, limitati. L’evento avvenuto presso la famiglia reale spagnola ne è un esempio e una prova: Letizia di Spagna è distrutta dalla scomparsa di una persona molto vicina a tutta la casata. Un colpo improvviso che ha lasciato anche i sudditi senza parole.

Letizia di Spagna: una perdita devastante

Letizia di Spagna, Regina di Spagna, è moglie del sovrano Filippo VI da quel lontano 22 maggio 2004, data che le ha cambiato la vita definitivamente. La bellissima Regina, infatti, prima di entrare ufficialmente tra i reali spagnoli, ha lavorato come giornalista collaborando con emittenti internazionali come Bloomberg, CNN e la spagnola TVE.

La coppia reale borbonica ha due figlie Leonor, futura erede al trono e la piccola Sofia, di poco più giovane. Apparentemente una vita perfetta la sua, segnata però, come vedremo, da un tremendo fatto che la Regina si porta dentro irrimediabilmente.

Si tratta del suicidio dell’amata sorella Erika, avvenuto nel 2007 alla sola età di 31 anni. Nel giorno dell’anniversario di questo gesto, dopo quindici anni, è la figlia di Erika, Carla, a riservare alla madre scomparsa una dedica toccante: “I miei occhi piangono, il mio cuore non ti dimentica. Mammina mi manchi, ci vediamo in paradiso. Sei andata in cielo ma abbi cura di me”.

Carla, oggi ventunenne, aveva solo sei anni quando il corpo di Erika è stato rinvenuto nel suo appartamento. La vita non le ha risparmiato fatiche e sofferenze: è cresciuta con il padre Antonio Vigo e Laura, la sua compagna, nonostante i tentativi di adozione da parte della zia Letizia che, purtroppo, furono ostacolati e non portarono da nessuna parte.

Erika, in seguito, è riuscita a laurearsi all’università Rey Juan Carlos e ad oggi è docente di Belle Arti. Tra le sue passioni ci sono il teatro e il cinema, attualmente infatti milita presso la compagnia teatrale di Rafael Amargo.

Letizia di Spagna e la nipote Erika sono molto legate e mantengono un profondo e bellissimo rapporto, nonostante la terribile perdita e mancanza che le accomuna.