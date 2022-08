Il famoso calciatore confessa, “Ho perso tutto… non posso pagare la scuola ai miei figli”

Sembra una situazione quasi paradossale ma proprio il calciatore si è ritrovato letteralmente sul lastrico, lo stesso dichiara di non poter pagare nemmeno la scuola ai figli.

È successo proprio al giovane calciatore di serie A che ha militato in diverse squadre di calcio anche nel nostro Paese, tra cui Inter, Bologna e Sassuolo, di ritrovarsi in una situazione davvero assurda, stiamo parlando di Saphir Taider, classe 1992 Saphir ha dato prova di essere un vero asso del pallone e nonostante l’aver indossato la maglia di alcuni dei club più importanti, si trova in una situazione disperata, completamente in bancarotta.

È lo stesso calciatore a raccontare la vicenda che lo ha visto tristemente protagonista e che ha lasciato molte persone senza parole, non molto spesso capita di sentire una storia così assurda, eppure a volte anche i ricchi piangono, come diceva la famosa telenovela messicana.

Proprio Saphir Taider decide di confessare la difficile situazione durante un’intervista a Goal.com, lo stesso racconta che la sua situazione finanziaria è talmente precaria che si è ritrovato in alcuni casi, non solo a non potersi permettere spese extra, ma a non avere i soldi per pagare l’affitto di casa o la scuola per i figli, tutto questo è successo per una scelta professionale andata male.

Saphir Taider è in rovina, non ha più soldi

A oggi, Saphir Taider, si trova a imbattersi in serie difficoltà economiche perché non riceve più il suo stipendio come calciatore ormai di diversi mesi, così rivela, “Ho ricevuto il pagamento degli stipendi per soli due mesi, novembre e dicembre. Non ricevo il mio stipendio dal gennaio del 2021. Nel marzo 2021 ho contattato il presidente della squadra e mi ha promesso che avrei ricevuto gli stipendi, in ritardo. Ho aspettato fino al 21 agosto 2021 e poi ho rescisso il mio contratto”.

Saphir Taider come calciatore ha fatto parte della serie A con un totale di 110 presenze, ma ad un certo punto ha deciso di fare una scelta che gli ha drasticamente rovinato la vita, ha accettato di giocare in Arabia Saudita, quello che gli era stato proposto erano cifre da capogiro che ovviamente lo hanno fatto accettare, se non fosse che si trattava solo di uno specchietto per le allodole ben macchinato.

Una volta accettato l’ingaggio nel 2020 il calciatore si è ritrovato a non veder arrivare lo stipendio promesso e contrattualizzato per molti mesi, tanto che si è dovuto rivolgere ai legali.

Nonostante la situazione che lo ha visto crollare da un momento all’altro, il famoso calciatore non si è perso d’animo e ha portato vanti la sua causa per avere giustizia, oltre che il pagamento della cifra a lui dovuta, così racconta, “Ho citato in giudizio il club davanti alla Fifa e ora l’Al-Ain mi deve 6 milioni di euro. Il mio problema è che sono svincolato adesso e posso firmare con qualsiasi altro club. Solo che ho perso tutto e non posso pagare l’affitto o le tasse scolastiche dei miei figli”.

Una situazione davvero nera per Taider, che prosegue, “Ho provato a contattare il presidente dell’Al-Ain molte volte per ricevere i miei soldi, ma non mi ha mai risposto”. Sembra propri una truffa con i fiocchi ad altissimo livello.