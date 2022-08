Nicolò, figlio del grande Mike Bongiorno ecco cosa fa oggi per vivere. È incredibile

Forse non tutti si ricordano di Nicolò, il figlio del compianto Mike Bongiorno, ecco che cosa fa oggi per vivere.

Una vera icona del panorama dell’intrattenimento del nostro Paese è il compianto Mike Bongiorno, storico volto della televisione, forse non tutti sanno che il grande presentatore, non solo è diventato uno dei volti più popolari del nel mondo dello spettacolo italiano, ma è stato colui che ha inaugurato i programmi televisivi con Arrivi e Partenze, andato in onda per la prima volta sulla Rai il 3 gennaio 1954.

Nel tempo ha dimostrato di essere camaleontico e di saper portare sempre novità e freschezza in tutte le trasmissioni che lo vedevano indiscusso protagonista, tanto da diventare un simbolo.

La sua vita privata, al contrario di quella lavorativa, è sempre rimasta molto riservata, ha avuto tre figli uno tra questi è proprio Nicolò, nato dalla relazione con la ex moglie Daniela Zuccoli.

Nicolò, classe 1976, a differenza del padre ha sempre scelto di non essere esposto alle telecamere, pur avendo nel sangue il sacro fuoco dell’arte, ha prediletto prendere una strada differente anche se ovviamente nel tempo per lui non è stato sempre semplice confrontarsi con quel cognome importante con un peso non indifferente.

Per lui non è mai stato semplice gestire la grande eredità del padre, non solo in termini economici, ma soprattutto artistici, forse proprio per questo motivo ha deciso che la sua professione sarebbe stata completamente diversa anche se l’ambito è rimasto molto affine.

In affetti, nel corso degli anni, dopo la scomparsa di Mike, avvenuta l’8 settembre 2008, si è da sempre cercato un erede nel mondo della televisione, in tanti hanno trovato quel qualcosa in più in Gerry Scotti al quale è stato attribuito proprio questo grande onore, ma alla fine di Mike Bongiorno c’è né uno soltanto e non sarà mai eguagliabile.

La vita e il lavoro di Nicolò Buongiorno

Nonostante la vita che conduce Nicolò sia molto distante da quella di suo padre Mike, in molti vedono nel figlio proprio quella figura indimenticabile e che, nonostante passini gli anni, resta indissolubile nel cuore e nella mente degli italiani.

Ma Nicolò ha scelto di intraprendere un percorso totalmente differente, infatti, nonostante sia indiscutibilmente figlio d’arte, non ha mai avuto la propensione per il piccolo schermo e la conduzione di programmi televisivi, come i quiz che sono stati il vero cavallo di battaglia di Mike, la sua strada lo ha portato a confrontarsi con il mondo del cinema ricoprendo mansioni di alto livello nell’ambito.

Nel tempo Nicolò è stato regista, produttore esecutivo e assistente di regia, ha lavorato con alcuni tra i più grandi del settore diventando un punto di riferimento molto attivo e particolarmente appassionato del suo lavoro.

Le sue collaborazioni sono state a livello internazionale, ha lavorato con registi del calibro di Woody Allen e Dario Argento ma non ha mai voluto apparire davanti alle telecamere. Sicuramente Mike Bongiorno sarà estremamente fiero e orgoglioso della carriera di grande successo che ha avuto Nicolò.