Romina l’amore folle per un uomo con 20 anni di differenza. È scandalo

Ancora una volta Romina Carrisi è al centro dello scandalo per la storia d’amore con un uomo molto più grande di lei che sta scuotendo l’opinione pubblica.

Romina Carrisi è nuovamente nell’occhio del ciclone, la bella conduttrice figlia di Albano Carrisi e Romina Power sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di ritornare ai suoi impegni lavorativi che la vedono una figura ormai diventata di spicco nella trasmissione di grande successo di Rai 1 Oggi è un altro giorno, pronta a riaprire le sue porte con l’arrivo di settembre e ad ospitare tanti altri personaggi nel suo salotto.

Ma quello che sta catalizzando l’opinione pubblica in queste ore è la rivelazione che proprio la figlia di Albano abbia perso la testa per un uomo molto più grande di lei, nonostante quanto si possa dire sul fatto che gli anni siano solo numeri e che non c’entrino nulla con l’amore, ci sono ancora moltissime persone che vedono della stranezza nelle coppie con una forte differenza di età, proprio per questo Romina è finita al centro dell’opinione pubblica.

Questi ultimi giorni di vacanze e di relax della bella Romina si stanno trasformando in un vero e proprio tormentone, proprio perché la ‘piccola’ di casa Carrisi ha deciso di trascorrere qualche giorno in Croazia insieme alla sorella maggiore Cristel e alla sua famiglia, dove ormai la donna si è trasferita da tempo.

Romina si è spostata portando con sé il nuovo compagno che agli atti pare avere ben vent’anni più di lei, trasformandolo nell’uomo dello scandalo. Quello che ha fatto davvero clamore è che la donna ha confessato di essere follemente innamorata di quest’uomo, ma chi è questa figura tanto chiacchierata?

Il nuovo scandaloso amore di Romina Carrisi

La figlia minore di Albano Carrisi e Romina Power, ultima nata dal matrimonio tra i due iconici personaggi della televisione italiana, è classe 1981, di conseguenza ha 35 anni, mentre il nuovo compagno di cui si dice profondamente innamorata ha ben 51 anni e risponde al nome di Stefano Rastelli.

La loro storia ha visto la luce proprio durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, mentre la bella Romina ha dimostrato di essere molto capace e apprezzata dal pubblico davanti alle telecamere, mostrandosi particolarmente attiva e disinvolta nelle conversazioni, quello di Rastelli è un lavoro differente, lui si occupa della regia.

Fin da subito i due, quando si sono conosciuti sul set della fortunata trasmissione pomeridiana di Rai 1, hanno trovato una forte sintonia e con il tempo è sbocciato l’amore.

La loro relazione però è rimasta nell’ombra per diverso tempo, inizialmente non hanno avuto il coraggio di mostrarsi alla luce del sole proprio per il timore del giudizio delle persone, che infatti non è mancato ad arrivare.

I due hanno comunque scelto di portare avanti il loro amore infischiandosene di quello che la gente avrebbe pensato dimostrando ancora una volta che il vero amore non ha età né genere né etichette, tanto che Romina e Stefano sembrano aver intrapreso una relazione importante.