Il Paradiso delle Signore 7, indiscrezione clamorosa sul ritorno di un personaggio. Tutti sconvolti

Il Paradiso delle Signore 7 è alle porte e proprio in queste ore è trapelata un’indiscrezione davvero clamorosa che potrebbe mettere tutto sotto sopra, un ritorno che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Una delle serie televisive più attese per la prossima stagione, che riprenderà con la programmazione del palinsesto Rai 1 di settembre, è proprio Il Paradiso delle Signore arrivata alla sua settima stagione.

Il pubblico ormai freme per ritrovare i propri beniamini sul piccolo schermo ma per fortuna l’attesa è quasi finita, infatti Il Paradiso delle Signore 7 riprenderà da dove lo avevamo lasciato con il 12 settembre. A meno di un mese dalla messa in onda arrivano alcune indiscrezioni che stanno lasciando il pubblico senza parole, uno spoiler davvero clamoroso è trapelato e ormai sembra davvero cosa certa.

Con il ritorno della soap opera tra le più amate del Paese della fascia pomeridiana, dobbiamo però dire addio a Sei Sorelle, la stessa si è ritrovata ad avere ascolti non troppo buoni e verrà spostata dal daytime a una prima serata su una rete parallela Rai.

Per quanto riguarda invece Il Paradiso delle Signore 7 sono tante le novità che ci apprestiamo a scoprire, tra trama e cast, alcune informazioni hanno davvero incuriosito il pubblico che ormai da tempo segue la serie con passione.

Clamorosa rivelazione per Il Paradiso delle Signore 7

La notizia trapelata nelle scorse ore vede uno sconvolgente ritorno nel cast de Il Paradiso delle Signore 7, questo spoiler sembra essere stato confermato anche da alcuni protagonisti della soap.

Pare proprio che questa settima e attesissima stagione veda il ritorno di Quinto, il magazziniere interpretato magistralmente da Giovanni Caccamo, come tutti gli amanti della serie sapranno, il suo personaggio era stato dato per deceduto ormai da qualche stagione, quindi ci si aspetta un eclatante colpo di scena.

Quinto era il consorte della bella Anna Imbriani, ma a causa di un particolare incidente lo si era dato per deceduto, tanto che infatti non era più ritornato per diverse stagioni, quindi la sua scomparsa sembrava ormai data per certa, infatti la donna ormai si era rifatta una vita e aveva ritrovato l’amore con il giovane barista siciliano Salvatore.

Invece in queste ore è arrivata la notizia, ormai confermata, che il personaggio interpretato da Caccamo tornerà e ovviamente questo porterà a delle situazioni non poco turbolente.

La trama de Il Paradiso delle Signore 7

Iniziano a trapelare vere e proprie indiscrezioni su quella che sarà la trama che porterà al ritorno del personaggio tanto atteso, Anna e Salvatore, che adesso stanno vivendo un periodo di serenità e calma, verranno trascinati in un tornado di caos dopo l’arrivo di una particolare telefonata, questo accadrà già nelle prime puntate della settima stagione e porterà la amata commessa in una situazione davvero scomoda.

Quello su cui tutti adesso aspettano di avere più informazioni e scoprire di che tenore sarà questa misteriosa telefonata, tantissimi sui internet stanno già iniziando a fare speculazioni e in molti credono che possa trattarsi proprio del ritrovamento di Quinto ancora vivo e, di conseguenza, ufficialmente sposato con Anna.

Sarà interessante vedere come la donna deciderà di gestire, prima di tutto la notizia eclatante che le sta per scoppiare tra le mani e di conseguenza come si comporterà, quali scelte prenderà per il suo futuro che sarà sicuramente scombussolato dal ritorno del magazziniere.

Ci saranno drammi, gelosie e intrighi, ma soprattutto dov’è stato Quinto per tutto questo tempo? E cosa gli è realmente successo nell’incidente? Il 12 settembre avremo delle risposte.