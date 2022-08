Incredibile! Il fidanzato di Roberto Bolle è da togliere il fiato. Ecco di chi si tratta

Tutti conosciamo il grandissimo ballerino Roberto Bolle il cui talento è riconosciuto dal mondo intero. Ma a chi appartiene il suo cuore? Il fidanzato di Bolle vi lascerà a bocca aperta.

Roberto Bolle è sicuramente il ballerino più conosciuto e apprezzato non solo in Italia ma a livello internazionale. Grandissima étoile della Scala di Milano, Bolle ha calcato i palcoscenici più importanti del vecchio e nuovo continente rimanendo, però, il solito ragazzo volenteroso di sempre.

La sua tenacia e forza di volontà combinata ad un immenso talento lo ha portato ad essere, senza ombra di dubbio, il più grande ballerino dei nostri tempi. Oltre ad avere una lunga carriera in Teatro, Roberto Bolle si è fatto conoscere dal pubblico meno avvezzo al mondo della danza grazie alle sue apparizioni in Tv.

Sua è l’idea di portare sul piccolo schermo un programma interamente dedicato alla danza in tutte le sue forme dal nome “Danza con me”. Lo show in onda ogni primo gennaio su Rai Uno ha riscosso sempre un incredibile successo contribuendo a far accrescere la fama e l’amore verso il ballerino italiano da parte di generazioni diverse.

La grandissima carriera di Bolle è nota ai più ma il ballerino italiano continua a mantenere il più stretto riserbo sulla sfera privata. Dei suoi amori passati si sa davvero poco. Adesso, però, spuntano foto nuove che lo ritraggono in dolce compagnia. Avete visto il bellissimo amore di Bolle?

La carriera di Roberto Bolle

L’immagine di Roberto Bolle è soprattutto associata al Teatro della Scala di Milano ma l’artista ha ballato anche in tantissimi teatri di tutto il mondo. Bolle entra giovanissimo all’Accademia della Scala mentre nel 1996 ne diventa il primo ballerino. In seguito, inizia a lavorare anche con teatri molto lontani tra cui quello di Tokyo, il Teatro dell’Opera di Vienna e con la compagnia della Royal Ballet a Londra. Nel 2003 Roberto Bolle viene confermato étoile del Teatro alla Scala mentre nel 2009 viene nominato “principal” dell’America Ballet Theatre.

Sul fronte umanitario Bolle è sempre stato molto attivo. Di fatti nel 1999 è diventato ambasciatore di Buona Volontà per L’Unicef e ha avuto la fortuna di ballare di fronte a Giovanni Paolo II in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù nel 2004. Di origine piemontese è stato scelto per esibirsi alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici a Torino nel 2006.

Tre anni dopo Bolle ha ricevuto la nomina come Young Global Leader dal World Economic Forum di Davos mentre nel 2013 si esibisce al Teatro della Fenice con le coreografie di Mvula Sungani. Da un po’ di anni il ballerino mette in scena degli spettacoli sui pachi più suggestivi d’Italia con il suo Roberto Bolle & Friends all’interno del quale invita grandi star della danza mondiale.

Di recente Bolle e i suoi colleghi hanno danzato al Festival “Taormina Opera Stars” nella bella cornice del Teatro Antico della bella città siciliana.

Bolle, dopo il successo dei suoi show, si è concesso una breve vacanza dagli impegni lavorativi. L’attore sui social si mostra felice e sereno tra meravigliosi paesaggi. Chi è la sua dolce compagnia? Ecco cosa fa il fidanzato.

Bolle allo scoperto con la sua fiamma

Il fidanzato di Roberto Bolle si chiama Daniel Lee ed è un volto molto noto ed apprezzato nello showbiz internazionale. Daniel è, di fatti, uno stilista che ha lavorato per importanti marchi mondiali, tra cui Céline e Bottega Verde. Dopo la laurea Lee ha accettato uno stage a Balenciaga che è stato poi il suo trampolino di lancio per ingaggi futuri come quello di Donna Karan a New York.

Divenuto celebre anche per la creazione della Pouch clutch bag, la borsa più venduta e di successo di Bottega Veneta, annuncia il suo addio alla casa di moda italiana per cause ignote. Con molta probabilità Bolle sta trascorrendo questi ultimi giorni liberi con il suo fidanzato seppur continuino a mantenere il più stretto riserbo sul loro rapporto.

Tuttavia, l’anno scorso la rivista Chi li ha beccati in giro per Venezia e nelle acque della costiera amalfitana in atteggiamenti molto teneri ed intimi che non lasciano dubbi sulla natura della loro relazione. La storia, quindi, non sarebbe recente ma risalirebbe a qualche tempo fa e fino a prova contraria continua ancora oggi. Chissà cosa riserva il futuro per questi talentuosi piccioncini.