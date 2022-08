Il test immediato e definitivo per calcolare la longevità. I risultati sono incredibili

Misurare la propria longevità non è mai stato così reale e tangibile. Ecco un velocissimo test.

Questo test ti rivelerà quanto a lungo godrai di tutte le gioie della vita, semplicemente grazie a un esercizio di equilibrio fisico.

Secondo un preciso studio, basteranno pochissimi secondi per scoprire la longevità di ognuno di noi.

Il test è semplicissimo e pare davvero affidabile grazie a uno studio condotto da un team di esperti brasiliani pubblicato sul British Medical Journal, la famosa rivista accademico-medica che divulga articoli scientifici con cadenza settimanale nel Regno Unito, della British Medical Association.

Come già diffuso da Corriere.it, oggi è finalmente possibile calcolare in pochi secondi la propria longevità tramite un esercizio davvero semplice e alla portata di tutti. Basterà reggersi in equilibrio su una gamba sola per capire in che modo si invecchierà e poter determinare il rischio di malattie legate a ictus o demenza.

I risultati ottenuti sono incredibili, su 1.700 anziani che si sono sottoposti al test, il 20% di questi non riusciva a bilanciarsi su una gamba il numero di secondi necessari stabiliti dai ricercatori. Quanto sarebbe dunque la quantità di tempo che ognuno dovrebbe riuscire a reggersi in equilibrio su una sola gamba?

Si è stimato che i problemi di bilanciamento possono avere diverse derivazioni, una tra tutte è sicuramente legata all’età e alla fragilità muscolare. Fattori che possono appunto variare a seconda delle condizioni fisiche e dallo stile di vita di ognuno.

I risultati

Alcuni studi hanno quantificato come limite minimo di tempo per le persone di circa 70 anni, 22 secondi, salendo con l’età il limite andrà a diminuire. Per i più giovani, con un’età che può variare tra i 40 e i 60 anni, invece, il limite minimo dovrebbe aggirarsi intorno al minuto.

Se avete provato a fare questo test e vi siete accorti che i minuti in equilibrio non corrispondono alla vostra fascia d’età non bisogna immediatamente allarmarsi. Cosa accadrebbe dunque se non riuscissimo a mantenere l’equilibrio per il limite minimo di secondi determinato dagli esperti?

Questi numeri non devono scoraggiare, piuttosto essere motivo di sprone per attivarsi sin da subito a mettersi in movimento, questo permetterà una qualità della vita più vigorosa e longeva.

Possiamo impegnarci in una piccola attività fisica per allenare il nostro corpo e testare la nostra resistenza muscolare, con semplici esercizi da fare ovunque.

Il più corretto e funzionale è alzarsi e sedersi da una sedia: partendo dalla posizione seduta e focalizzando tutto il proprio peso su una gamba sola ci si deve alzare e sedere diverse volte, in seguito è importante ripetere la stessa operazione con l’altra gamba.

Per i più allenati, questo esercizio potrebbe risultare facilmente realizzabile arrivando a completare anche 60-70 ripetute.

Ma ci sono anche altri modi per testare la nostra forma fisica. Uno di questi è il test del cordoncino. Si prende un cordoncino che misuri la propria altezza, lo si taglia e lo si piega in due.

Infine, lo si mette intorno al punto vita, il risultato per determinare l’essere o meno in forma lo si può calcolare della lunghezza che deve essere inferiore alla metà dell’altezza.

Prendersi cura di sé è il primo esercizio da fare per tenersi sempre attivi e con un buono stile di vita.

Ci sono tantissimi altri test per scoprire qualcosa in più di se stessi come per esempio il test delle mani.