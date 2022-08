Addio Raffaella Fico, la dolorosa situazione che vede coinvolto Piero Neri

Raffaella Fico è di nuovo single. La notizia della rottura della sua storia d’amore arriva dalla stessa modella, showgirl e attrice napoletana.

L’ennesima parentesi sentimentale in questo caldo mese di agosto. Non mancano però altri dettagli riguardanti Mario Balotelli, nuove, promettenti frequentazioni e amicizie mantenute.

In questa estate caratterizzata da un caldo fuori dal comune e dalle diverse vicissitudini sentimentali, come quella ormai famosa tra Totti e Ilary Blasi, si aggiunge un’altra rottura inaspettata. La fine della relazione tra Raffaella Fico e Piero Neri, quarantacinquenne erede e appartenente di un’importante famiglia di imprenditori mercantili livornese.

È la stessa Raffaella Fico a darne notizia con queste parole: “A dire il vero l’ho lasciato, non sono più fidanzata“, in risposta ai commenti dei suoi follower, aggiungendo poi.” Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”.

I due avevano intrecciato una relazione dall’estate 2021 e, secondo indiscrezioni, lo stesso Neri avrebbe già incontrato e conosciuto la piccola Pia, figlia della Fico e del calciatore Balotelli.

Al di là della citata delusione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha aggiunto altre motivazioni riguardo la fine del suo rapporto.

Raffaella Fico: il rapporto con Balotelli e le nuove amicizie

Per Raffaella Fico la fine della storia con Piero Neri non è un capolinea ma l’inizio di un percorso nuovo. Lo testimoniano le affermazioni e i commenti della showgirl, esposti e postati sui social.

La modella ha infatti dichiarato di aver mantenuto l’amicizia e i contatti con alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, tra cui Francesca Cipriani e Ainett Stephens. Ha riservato e dedicato un commento molto positivo a Jessica Selassié, affermando: “Mi piace davvero tanto è una ragazza semplice e spontanea“.

La stessa Raffaella ha poi aggiunto di essere pronta ad una nuova ed eventuale partecipazione al programma televisivo, tra i più seguiti come show per il trash e i legami chiacchierati al suo interno. Una disponibilità televisiva, forse, per tornare a far parlare di nuovo di sé.

Non sono mancate le domande su Mario Balotelli, storico ex e padre della loro piccola bambina. I due si sono lasciati ad aprile 2012, dopo una breve ma intensa relazione dal giugno 2011. La figlia Pia, nata il 5 dicembre 2012 a Napoli, è stata ufficialmente riconosciuta da Super Mario solo il 5 febbraio 2014, in seguito ad una battaglia a colpi di post, commenti, dichiarazioni e ad una vertenza giudiziaria.

Nonostante gli anni passati turbolenti, Raffaella Fico ha rivelato di comunicare ancora con il calciatore, aggiungendo: ”Siamo in ottimi rapporti“.