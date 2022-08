Uomini e donne, Samantha Curcio, ecco com’è oggi. Non ci crederete mai

Di Samantha Curcio sappiamo tante cose ma in particolare alcune di queste sono più significative di altre, è sicuramente una donna bellissima e la sua storia più importante all’interno del programma è stata con Alessio anche se è durata poco. Ma che fine ha fatto oggi? Farete fatica a riconoscerla.

Se sei bella la bellezza tende a rimanere anche quando passano gli anni e così è anche per Samantha Curcio ex tronista di Uomini e donne che tuttavia ha avuto un cambiamento per cui fareste fatica oggi a riconoscerla. Ecco com’è diventata.

Come tutti gli ricorderanno il suo come tronista fu un percorso bello e delicato e come sappiamo scelse Alessio e sembrava una storia d’amore vera e profonda ma dopo poco tempo come ricorderete l’idillio finì, con grande delusione del pubblico che tifava per loro.

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono lasciati e nello stupore generale dei fan della coppia sono arrivate anche le prime scaramucce social tra i due. Ad oggi non si sa molto della vita sentimentale di Samantha anche se come poi si è scoperto la ragazza sembra avere un debole per Cesare Cremonini e avrebbe tentato di conoscerlo in un modo anche buffo.

Forse non tutti sanno che Samantha Curcio si è recentemente laureata in Giurisprudenza all’Università La di Roma e ha voluto condividere con i suoi followers un pensiero su questo traguardo raggiunto, che di seguito vi riportiamo: “Non sentitevi mai indietro, mai sbagliati, non siate i nemici di voi stessi”. Il gradimento per questo post è stato molto alto e i fan la sostengono sempre ma qualcuno ha detto che stenta a riconoscerla. Ecco com’è oggi.

Samantha Curcio oggi con fluente chioma bruna

Samantha Curcio rimane una donna molto bella con la fluente chioma bruna e la sua body positivity. È una ragazza molto simpatica e ironica che si guadagna la simpatia del pubblico e dei suoi fan con cui mantiene un rapporto di fiducia, ma soprattutto di sincerità. A loro Samantha non mente, si presenta così com’è.

Ma in effetti, com’è oggi Samantha Curcio? Innanzitutto i tempi della body positivity sono finiti, perché la ragazza è dimagrita molto al punto da non essere riconoscibile per qualcuno.

Ovviamente quando capitano queste cose fioccano i commenti sui social anche molto diretti sia quelli positivi che negativi e così risponde l’ex tronista: “Bah, io mi vedo sempre uguale però grazie del complimento”.

E con grande eleganza, quindi, la bellissima Samantha Curcio risponde ai commenti, per lo più complimenti che le vengono fatti circa il suo aspetto attuale, assai diverso rispetto a quello dei tempi di Uomini e donne dove sfoggiava un fisico più in carne ed era comunque bellissima.

Ma quale sarà, invece, il futuro professionale di Samantha nella nuova stagione televisiva? Staremo a vedere, di sicuro una ragazza come lei che ha avuto un tale successo di pubblico non potrà stare a lungo senza far nulla.