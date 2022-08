Pier Silvio Berlusconi perché lui e Silvia Toffanin non sono sposati? Ecco cosa c’è dietro 

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset da più di vent’anni ma i due per qualche motivo non si sono mai sposati. Perché? A spiegare il vero motivo è proprio lei.

Silvia Toffanin tra le presentatrici più importanti di Mediaset, oggi alla conduzione di Verissimo, salotto di canale 5 che porta avanti con grande successo dal 2009. Silvia Toffanin ha esordito in televisione come Letterina dello storico quiz, condotto da Gerry Scotti, Passaparola. Più o meno in quel periodo conobbe Pier Silvio Berlusconi con il quale porta avanti una relazione da oltre vent’anni e insieme hanno formato una bellissima famiglia.

Prima di diventare letterina di Passaparola insieme alle colleghe Alessia Mancini e Ilary Blasi, Silvia ha partecipato nel 1997 al concorso di bellezza Miss Italia, dove fu finalista.

Fin dal primo momento però il destino di Silvia era quello di fare la presentatrice, infatti la sua prima conduzione è stata su Italia 1 con Mosquito, da lì ha condotto fino al 2009 la rubrica NonsoloModa. Proprio nel 2009 iniziò la sua avventura con Verissimo, di cui è al timone ancora oggi.

Una notizia curiosa e che forse nessuno si aspetterebbe è che l’ex velina Elisabetta Canalis ha dichiarato di vedere Silvia Toffanin come una sorta di spirito guida e questo perché la soubrette prende come esempio la professionalità di Silvia Toffanin, il suo modo di lavorare e di portare avanti il suo lavoro di conduttrice. A colpire Elisabetta Canalis ma non solo lei è la grande professionalità di Silvia che la rendono una delle top di gamma tra le presentatrici di oggi.

Ma Silvia Toffanin è anche un esempio come madre di famiglia, dal momento che non ha realizzato soltanto l’aspetto professionale della propria vita ma anche quello privato dal momento che ha formato una bellissima famiglia con il compagno Pier Silvio Berlusconi e con i due figli.

Pier Silvio e Silvia sono una coppia molto riservata e, infatti, non sono comparse molte foto di loro insieme o di tutta la famiglia e questo è normale se pensiamo a quanto sono esposti entrambi per la fama che hanno raggiunto, il primo alla direzione di una grande azienda, la seconda come conduttrice di uno dei programmi di punta della suddetta azienda. Ovviamente vista la loro fama il gossip è attivo anche su di loro e se ne dicono tante. Per esempio il fatto che loro non si siano mai sposati fa parlare i malpensati, che si domandano cosa ci sia sotto. Ecco i motivi e a spiegarli è proprio Silvia.

Berlusconi – Toffanin il matrimonio s’ha da fare?

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, oltre vent’anni di relazione e due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina eppure nessun anello a sugellare il rapporto, i due non si sono mai sposati, ma perché? I due sono realizzati anche nelle rispettive carriere, lei come presentatrice lui come amministratore delegato dell’azienda di famiglia e, come abbiamo detto, sono entrambi molto riservati. A spiegare le motivazioni del fatto che non sono mai convolati a nozze è proprio Silvia, con queste parole:

“Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”.

Ecco la verità raccontata onestamente dalla diretta interessata, che sottolinea quanto il gossip tenda spesso a galoppare per vie che non corrispondono alla verità. Quello che Silvia Toffanin sottolinea con le sue parole è che per essere felici non c’è bisogno di etichette o di dimostrazioni pubbliche di felicità per dimostrare che tutto va bene.

A determinare il funzionamento di una coppia, infatti, non sono le etichette o le formalità e ciascuna coppia ha una propria storia e un proprio modo di vivere la felicità. Ma sappiamo bene che in società si cerca sempre di appiccicare delle etichette che possano definire una persona o una coppia e quando questo non è possibile, quando cioè non è possibile inquadrare qualcuno, incasellarlo, ecco allora che si fanno delle ipotesi e si cerca in tutti i modi di trovare delle risposte a domande che in realtà non esistono.