Vi ricordate di Suor Cristina, sorprendente talento di The Voice? Quella pancia ha sorpreso tutti

Suor Cristina compare in una foto dove mostra la pancia e questa foto ha sconvolto tutti, lei è irriconoscibile. Ecco la foto di cui stiamo parlando.

Suor Cristina, ossia Cristina Scuccia è una cantante siciliana e suora appartenente all’ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia attualmente ha 34 anni ed è passata alla storia della Televisione per la sua partecipazione a The Voice dove sorprese tutti con la sua voce sensazionale e sorprese i giudici una seconda volta, nel momento in cui si voltarono e scoprirono che indossava l’abito talare.

Tutti, anche chi non seguiva il programma, si ricordano di lei e dello scalpore che suscitò all’epoca. Era precisamente il 2014 quando succedeva tutto questo e J-Ax giudice di allora la prese nella sua squadra. Le esibizioni di Suor Cristina diventarono subito virali e, infatti, grazie al suo talento e al forte gradimento del pubblico fu proprio lei a vincere la seconda edizione di The Voice. Da lì il successo arrivò a pioggia con un contratto discografico con Universal, due album in studio e sei videoclip.

Ma nonostante il boom derivato dalla vittoria a The Voice, i due album e i video virali, la suora cantane dopo alcune partecipazioni a diversi programmi Tv è svanita nel nulla come una meteora e di lei non si è più saputo nulla. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto, le sue ultime apparizioni televisive sono state nel 2019, questa volta in veste di ballerina come concorrente di Ballando con le Stelle e poi di nuovo nel 2020 quando vinse il game show di Tv8 Name that tune.

In seguito ci fu un’ospitata a Tv8 nel programma televisivo Guess my age – Indovina l’età e poi più nulla. Dopo un periodo di silenzio ci si chiede cosa fa oggi Suor Cristina? ma soprattutto ha continuato a cantare? Indossa ancora l’abito religioso?

Una fotografia i cui mostra la pancia ha stupito tutti.

Suor Cristina e la foto con la pancia in vista

Suor Cristina non ha mai rinunciato ai suoi voti e infatti dopo il suo fortunato periodo artistico è tornata a occuparsi del suo ruolo principale e ha rinnovato i voti con Dio, consacrandosi suora per la vita.

Forse non tutti sanno che prima di questa scelta che le ha cambiato la vita, Suor Cristina era fidanzata e pensava di mettere su famiglia ma poi il suo destino ha virato in un’altra direzione.

Ultimamente è saltata fuori una fotografia dove l’ex cantante è immortalata durante una sua esibizione quando era molto giovane, indossava una maglietta bianca con sopra Titti e una gonna corta che lasciava scoperta la pancia.

Nella foto Suor Cristina era solo una ragazza e ancora ben lontana dal diventare una suora e ancora più lontana dalla fama di cantante, era una ragazza del suo tempo e si divertiva come tutte le ragazze della sua età, ma la musica era già una sua passione.