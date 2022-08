George Clooney, confessione bollente su Elisabetta Canalis, “Era ossessionata…”

Arriva un’indiscrezione davvero bollente sulla relazione tra George Clooney e Elisabetta Canalis, la loro storia avrebbe subito un duro colpo proprio per l’ossessione di lei.

La storia d’amore tra l’attore Hollywoodiano George Clooney e la showgirl nostrana Elisabetta Canalis è sembrata sin da subito una favola, i giornali di cronaca rosa sono letteralmente impazziti, proprio la nostra bella Elisabetta aveva conquistato il cuore di uno degli uomini più famosi del mondo.

Sono stati in tantissimi a essere rimasti folgorati dal loro amore e i romantici non hanno smesso nemmeno per un attimo di sognare a occhi aperti come se una commedia sdolcinata stesse realmente accadendo sotto i loro occhi.

Nonostante sembrassero innamoratissimi qualcosa nella loro relazione non ha funzionato con un l’epilogo che non è stato dei migliori. In tanti hanno sperato che tra i due potesse riaccendersi la fiamma della passione, ma dopo due anni di relazione hanno deciso di lasciarsi definitivamente prendendo strade differenti.

A parlare di una indiscrezione davvero particolare sulla nota showgirl italiana sono stati alcuni amici molto vicini al divo hollywoodiano George Clooney, pare che queste fonti abbiamo scoperto e rivelato una vera e propria ossessione di Elisabetta e non si sono trattenuti dal volerla dare in pasto alla stampa. Ecco di cosa si tratta.

L’ossessione di Elisabetta Canalis ai tempi di George Clooney

Tra gli attori più famosi del mondo troviamo proprio George Clooney, ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico proprio grazie a uno dei medial drama che hanno fatto la storia delle serie televisive prima dell’arrivo di Grey’s Anatomy, proprio Clooney era stato selezionato per interpretare il dottor Duglas Ross in E.R. Medici in prima linea.

Questo ruolo è stato per lui un vero trampolino che lo ha portato a essere uno degli attori più richiesti di Hollywood, questo grazie al suo incredibile talento e all’indiscutibile fascino che da generazioni fa innamorare milioni di donne.

La sua carriera è costellata da grandi successi che lo hanno portato a vincere anche l’ambita statuetta, infatti George nel 2006 ha ricevuto l’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione del personaggio di Robert Barnes in Syriana.

Sicuramente per lui non è difficile essere sotto le luci dei riflettori, anzi, nel tempo ha cercato di vivere una vita più discreta e di basso profilo, per quanto per un vip come lui sia davvero difficile, soprattutto perché le sue diverse relazioni hanno sempre incuriosito i tanti fan.

Clooney è stato fidanzato con moltissime donne del mondo dello spettacolo internazionale, tra queste ricordiamo l’attrice Kelly Preston e la modella Lisa Snowdon, oltre che ovviamente Elisabetta nazionale, ma a oggi è felicemente sposato con l’avvocatessa specializzata nei diritti umani Amal Ramzi Alamuddin, dalla quale ha avuto anche due figli.

Le parole scioccanti degli amici di Clooney sulla Canalis

La storia d’amore tra George Clooney e Elisabetta Canalis è durata esattamente dal 2009 al 2011, dagli scatti che frequentemente apparivano sulle prime pagine di tutti i rotocalchi di cronaca rosa mondiali trapelava una forte passione tra i due, che gli stessi hanno confermato.

C’era una profonda sintonia e insieme si divertivano molto, ma gli amici del famoso attore hanno raccontato un lato della relazione che a quanto pare avrebbe portato alla rottura della coppia. Pare che a spezzare qualcosa nella relazione ci sia stata di base una profonda incompatibilità, da una parte c’era lui restio a essere esposto ai riflettori, dall’altra invece c’era lei sempre in cerca di paparazzi pronti a immortalarla.

Così raccontano gli amici del divo hollywoodiano, “Era ossessionata dall’attenzione che riceveva”, questo sarebbe stato il motivo per cui il famoso attore avrebbe preso la decisione di chiudere la storia con la canalis.