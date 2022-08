Per Totti arriva la notizia bomba: figlio in arrivo per la neo-coppia

La separazione tra Totti e Ilary è di certo l’evento più chiacchierato dell’estate 2022. L’ex coppia d’oro d’Italia sta vivendo vacanze separate e un nome aleggia all’interno della loro famiglia: Noemi Bocchi. In arrivo una notizia shock che riguarda la nuova fiamma di Totti. L’ex calciatore potrebbe essere di nuovo padre?

Quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione a luglio 2022 hanno lasciato sgomenti tutti i fan della coppia e non solo. Voci di divorzio circolavano da un bel po’ le quali, però, erano state smentite subito dai diretti interessati. Nascondere il distacco tra Ilary e Totti era diventato sempre più difficile e i due sono stati costretti ad annunciare la separazione con due comunicati distinti.

Inutile dire che l’ombra di Noemi Bocchi, la nuova ragazza di Francesco Totti, continua ad aleggiare all’interno di casa Totti—Blasi ed adesso arriva la notizia che sorprende tutti ma che in molti si aspettavano. In questo chiassoso caos mediatico i paparazzi e giornalisti cercano le risposte sul triangolo più chiacchierato d’Italia tra dichiarazioni di presunti amici, foto rubate o indizi social.

Le tre parti mantengono, però, la privacy cercando di preservare i rispettivi figli. Ilary si è rifugiata in Tanzania per scappare dal clamore mentre Totti è rimasto in Italia, nella villa a Sabaudia che un tempo divideva con Ilary. Questi mesi estivi hanno sancito la separazione più netta e i rapporti sembrano più tesi che mai.

Mentre i gossip sulla presunta coppia Totti e Noemi si rincorrono, Ilary corre tra le braccia dei figli e della sua famiglia d’origine. Adesso arriva la notizia bomba che può scuotere una situazione già abbastanza precaria.

Noemi ed un pancino sospetto

Tra l’ex calciatore e Noemi pare non essere per nulla una relazione passeggera. Tutt’altro i due si frequenterebbero da parecchi mesi e forse ancor prima di annunciare la separazione da sua moglie Ilary. Si dice che i coniugi Totti si siano allontanati con il tempo e ognuno di loro avrebbe frequentato persone diverse. Quello che è certo è che Totti è stato pizzicato uscire da casa di Noemi più volte a testimonianza di un rapporto ancora in essere.

Noemi, ritrovasi nel caos mediatico, è stata fotografata di recente con un pancino sospetto che fa pensare ad una gravidanza con il suo compagno Totti che lo renderebbe padre per quarta volta. Una notizia shock che ha fatto storcere il naso non solo ai fan dell’ex coppia romana per eccellenza ma che a quanto dice Alfonso Signorini potrebbe non essere neanche vera.

Signorini risponde alla news

Alfonso Signorini, direttore di Chi, è ben temprato per gestire questa situazione e sicuramente ha conoscenza circa la veridicità di una fonte o meno. Secondo il giornalista e conduttore Noemi Bocchi non sarebbe incinta. Intanto, come il direttore afferma, Noemi Bocchi è in perfetta forma e non mostra alcun tipo di pancino sospetto.

In più, pare che Noemi sia stata immortalata mentre entra in una clinica per fare visita ad un’amica e questo è stato sicuramente frainteso come indizio di gravidanza. Sul fronte Noemi – Totti non ci sono novità. E dai diretti interessati non avremo presto notizie dirette. Anzi i due devono continuare a mantenere il più stretto riserbo soprattutto in vista dell’imminente divorzio con la moglie di lui, Ilary.