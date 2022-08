Sangiovanni e Giulia Stabile sono irriconoscibili: come si sono ‘ridotti’

Giulia Stabile e Sangiovanni sono ancora insieme a oltre un anno di distanza dalla fine di Amici, programma in cui si sono incontrati ed innamorati. Adesso spunta un’immagine che li ritrae completamente diversi da come ce li ricordiamo. Di che si tratta?

Amici, il famoso programma televisivo di Maria De Filippi in onda da oltre vent’anni, è da sempre una fucina di talenti destinati a rimanere nei vari palinsesti della nostra TV.

Oltre che cantanti e ballerini, Amici è il luogo ideale per la nascita di storie d’amore in quanto i ragazzi sono costretti a condividere gioie e dolori di una scuola che non lascia sconti. È quello che è successo anche nella scorsa edizione di Amici tra la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni, insieme ancora adesso. Qualcosa di loro sembra, però, essere cambiato.

Giulia e Sangio sono stati subito amati dal pubblico del programma grazie alla loro genuinità e ai loro semplici sorrisi. I fan hanno fatto il tifo per loro anche da prima dell’inizio della relazione, quando mostravano, però, un’ambigua intesa. L’edizione 2020, a causa soprattutto delle restrizioni covid, è risultata tutt’altro che semplice da affrontare ma Sangio e Giulia hanno trovato il modo di sostenersi a vicenda e crescere insieme nonostante le difficoltà.

Per questo, forse, che la loro coppia a differenza di molte uscite da Amici continua ancora e i due riescono a mantenere un po’ di privacy da occhi curiosi ed indiscreti. Ad oggi sui social condividono poco di loro preferendo dar rilievo al loro lavoro. Eppure, di recente è venuta fuori un’immagine dei due davvero diversa rispetto a quello a cui siamo abituati.

Le carriere di Sangio e Giulia

Durante l’edizione 2020 di Amici sia Sangiovanni che Giulia sono arrivati alla fase conclusiva e addirittura la ballerina è riuscita a vincere il primo premio. Il suo fidanzato è, invece, arrivato secondo ma è stato felicissimo per la vittoria della sua ragazza Giulia. Dopo Amici i due fidanzatini non si sono fermati un attimo e hanno voluto concentrarsi sulla loro crescita professionale senza che questo, però, potesse intaccare la loro bellissima relazione.

Sangio, hit dopo hit, è arrivato fino all’ultima edizione di Sanremo raccogliendo il plauso di critica e pubblico mentre Giulia ha proseguito il suo impegno ad Amici lavorando come professionista. Inoltre, complice la profonda stima che la De Filippi prova per la giovane ballerina, Giulia si è anche cimentata nella conduzione nel programma Tu si Que Vales insieme a Belen Rodriguez.

Insomma, di questi due ragazzi si possono spendere solo parole positive, per la loro voglia di emergere, di migliorare e di supportarsi a vicenda pur rimanendo fedeli a loro stessi. Adesso spunta una foto molto particolare di Sangio e Giulia, un’immagine che stupirà tutti.

La strana foto dei due è virale sul web

Sul suo profilo social Giulia ha condiviso una story riguardo lei e Sangio che ha sorpreso tutti. Si tratta di una foto di loro due abbracciati ritratti come fossero dei cartoni animati. Insomma, un bellissimo regalo artistico da parte di un follower e fan di Giulia e Sangio fatto per omaggiare la coppia.

La bella ballerina italo spagnola ha ringraziato il suo follower per il dolce gesto apprezzandone l’originalità. “Che carino” aggiunge Giulia mentre condivide il disegno su Instagram. In più, lancia una proposta interessante quando scrive: “Qualcuno ci vuole fare un cartone animato?!”. Magari in futuro questo suggerimento scherzoso verrà accolto per davvero.