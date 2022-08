Michelle Hunziker molto vicina al suo storico ex. Incredibile, Giovanni è stato fatto fuori

Michelle Hunziker nella sua prima estate senza l’ex marito Trussardi sta trascorrendo un po’ di giorni con una sua vecchia fiamma. Eros e Michelle di nuovo insieme ma sono solo amici o c’è qualcosa di più?

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, suo marito per ben sette anni e dal quale ha avuto due figlie, Michelle Hunziker si è dedicata al lavoro portando avanti progetti ambiziosi come il programma condotto in solitaria “Michelle Impossibile” e che ha visto tra gli ospiti i suoi più grandi amici dello star system.

In seguito, la brava conduttrice Mediaset è stata pizzicata con un ex concorrente del Grande Fratello, Giovanni Angiolini, un aitante ortopedico con cui pare frequentarsi dagli inizi di questa calda estate.

Con il medico la Hunziker ha trascorso dei giorni focosi nel paese d’origine dell’uomo la Sardegna. Tra un tuffo e una chiacchierata al sole i due hanno dato prova di essere attratti l’uno l’altro attraverso dolci effusioni sulla barca al largo del mare sardo. Insomma, la nostra Michelle sembra riprendere in mano la situazione dedicando tutto il suo tempo alle figlie e al lavoro ma senza tralasciare la presenza dell’amore nella sua vita.

Comunque, la showgirl al di là del bel Giovanni, con l’amore ha sempre avuto un rapporto molto tormentato. La storia con Eros Ramazzotti, padre di sua figlia maggiore Aurora, ha fatto sognare tante persone che vedevano in loro la realizzazione di una favola.

Purtroppo, il loro matrimonio è naufragato poco dopo e per tanti anni hanno condotto vite separate. La situazione adesso è profondamente cambiata e i due sembrano più vicini che mai. Che ci sia il tanto desiderato ritorno di fiamma?

Le vacanze di Eros e Michelle

Una relazione, quella tra Eros e Michelle, che ha vissuto alti e bassi ma che in questo periodo ha preso decisamente una piega inaspettata. I due hanno trovato una squadra e sembrano essere ritornati alla sintonia di un tempo. Tanti i sognatori che li rivogliono insieme e qualcosa ci dice che le loro aspettative potrebbero non essere tradite.

Eros sta trascorrendo i giorni di pausa dal lavoro nella sua abitazione tra Adro ed Erbusco, precisamente nella località di Franciacorta. Sulle colline della Lombardia Eros ha costruito una bellissima tenuta dove poter passare il proprio tempo libero tra passeggiate a cavallo, degustazione di vini e lunghe passeggiate. Eros, ormai da molti anni, non rinuncia alla quiete di questa magnifica mansione ed è solito invitare le persone a lui più care.

Anche Michelle Hunziker si è spostata in Franciacorta dal nove di agosto per trovare il suo ex marito e divertirsi con lui. In questo bel quadretto familiare che fine ha fatto Giovanni?

Non è dato sapere dove fosse il suo fidanzato durante il soggiorno di Michelle a Franciacorta e se questa abbia addirittura alloggiato nell’abitazione di Eros. Quel che è certo è che hanno condiviso una delle attività sportive più amate e praticate dai due ex amanti: Il Karate Kyokushinkai. Che tipo di legame lega i due ex?

Per sempre amore

Michelle ed Eros hanno visto naufragare le rispettive storie d’amore nel giro di pochi anni di distanza. La sofferenza li ha uniti molto così come la presenza della spumeggiante figlia Aurora Ramazzotti ormai volto noto dei social e della tv nostrana. Per cui il legame instauratosi tra le due star italiane sarebbe un legame di puro affetto e rispetto reciproco.

L’amore tra loro non sarebbe mai veramente finito ma si è solo trasformato in qualcosa di diverso. Michelle ed Eros, adesso, sono dei grandi amici i quali condividono una figlia che li ama profondamente.

Scherzano tra loro e hanno in comune molti interessi ma almeno per ora non sono una coppia. Michelle è, quindi, ancora legata all’ex gieffino con il quale si è lasciata immortalare in atteggiamenti molto intimi più volte.

I fan della coppia se ne facciano una ragione: Michelle ed Eros non stanno insieme da bel pezzo oramai. I due, però, contro ogni previsione, si vogliono veramente bene.