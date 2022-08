Belen incinta : notizia bomba ! Arriva il fratello per Santiago

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme ormai da un po’ di mesi. La loro storia d’amore ha avuto numerosi alti e basi ma adesso sembra che i due abbiano trovato la via della felicità. Ora Belen mostra delle curve sospette. È incinta di De Martino” grida il gossip.

L’incredibile storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha tenuto banco sul gossip italiano per oltre dieci anni. L’amore tra il ballerino e la conduttrice è iniziato nel 2012 accompagnato da numerose polemiche dopo che i due avevano lasciato i rispettivi partner Emma Marrone e Fabrizio Corona. Quasi nessuno credeva nel loro legame. Eppure, Stefano e Belen hanno smentito tutti dopo la nascita del figlio Santiago nel 2013 e del successivo matrimonio.

Unione che procedeva a gonfie vele fino al 2015 quando con un comunicato stampa hanno annunciato a sorpresa la separazione. Stefano e Belen, però, dopo ben quattro anni dal distacco hanno ripreso i rapporti mai veramente interrotti per il bene del figlio Santiago. Nel 2019 i due si sono riconciliati e hanno archiviato le relazioni precedenti in nome di un amore mai veramente finito.

Nel 2020, però, la reunion non è andata a buon fine e complice, forse, i problemi causati dalla pandemia Belen e Stefano hanno deciso di risepararsi nuovamente lasciando i numerosi fan della coppia sgomenti. Per oltre un anno i due sono stati separati e Belen ha addirittura avuto un’altra figlia dall’hair Stylist Antonio Spinalbanese. La relazione con il padre di sua figlia Luna Marie, però, si è interrotta dopo pochi mesi a causa soprattutto dei diversi impegni lavorativi di ognuno e forse anche perché l’amore per De Martino non è mai veramente finito.

Infatti, Stefano e Belen hanno ricominciato piano piano a vedersi prima per il figlio in comune Santiago poi in quanto coppia facendo sognare nuovamente tutti i loro fan che non hanno mai smesso di credere in loro. Una relazione tenuta nascosta per molto tempo e sicuramente lontana dai riflettori e da sguardi social. Questo per preservare la loro privacy e l’integrità di questa nuova famiglia allargata.

Belen e il desiderio di un altro figlio

Ora che Belen e Stefano sono di nuovo una famiglia non hanno mai nascosto il desiderio di avere altri bambini. I due vorrebbero sicuramente dare un altro fratellino o un’altra sorellina al figlio Santiago già ottimo primogenito. Per questo i gossip su una presunta gravidanza di Belen si susseguono giorno dopo giorno ed in più la showgirl si mostra sui social con curve sospette.

Marito e moglie hanno trascorso le vacanze insieme prima sull’isola di Ponza poi si sono spostati sull’isola di Arabella. Nella villa presa in affitto ci sono proprio tutti: dalla famiglia di Belen alla piccola Luna Marie che divide il suo tempo tra la mamma e il padre Antonio. Belen e Stefan, seppur siano molto riservati sulla loro nuova unione, hanno iniziato a condividere qualcosa di loro sui social per la gioia dei followers.

L’armonia nella nuova famiglia fa pensare all’imminente possibilità di avere un altro bambino. Belen per mettere a tacere voci circa una sua presunta gravidanza mostra il suo corpo mozzafiato su Instagram ammettendo di aver preso 4 kg.

Belen è bellissima nelle sue nuove forme ma è soprattutto felice segno della ritrovata serenità con suo marito, l’unico vero amore della sua vita. Belen con molta probabilità vorrà allagare la famiglia ma per adesso pensa ai suoi due meravigliosi figli, a Stefano e ai numerosi impegni lavorativi.

Belen e Stefano due star della Tv

I conduttori stanno vivendo un momento d’oro non soltanto dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista lavorativo. Belen è impegnata con le riprese di Tu si Que Vales, trasmissione che conduce ormai da svariati anni. Quest’anno la donna è stata la conduttrice dello storico programma “Le Iene” insieme a Teo Mammuccari, duo che ha convinto il direttore di Mediaset Piersilvio Berlusconi e che lo ha spinto a riconfermare la coppia vincente anche per la nuova stagione.

Stefano viene da un anno davvero positivo grazie al programma di cui è conduttore dal 2019 “Stasera tutto è possibile” e del varietà in seconda serata Bar Stella. Questa estate è stata impegnato insieme ad Andrea Delogu per il Tim Summer Hits in quanto conduttore ufficiale del festival.

Insomma, Belen e Stefano hanno davanti a loro un futuro roseo sotto vari aspetti. Un nuovo figlio tra loro potrà arrivare e se ciò non accadrà i due, come sempre, troveranno il modo di essere felici.