Incredibile Tatangelo rivelazione su Gigi D’Alessio quando andavano a letto

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati una delle coppie più amate della musica italiana fino alla definitiva separazione avvenuta dopo quasi quindici anni insieme. Solo adesso arriva uno strano retroscena su i due cantanti. Che cosa sta succedendo?

A distanza di anni dall’annuncio della separazione di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio arriva una rivelazione che aiuta a capire meglio i motivi dell’addio. I due artisti adesso conducono vite separate ognuno di loro con i rispettivi nuovi partner. La Tatangelo sembra essere tornata con il suo compagno degli ultimi due anni Livio Cori in seguito ad un breve distacco risalente agli inizi di questa estate.

Gigi, invece, ha da poco avuto il quarto figlio Francesco dalla sua fidanzata Denise Esposito. Con Denise di ben ventisei anni più giovani dura da quasi due anni e i due si mostrano molto affiatati nonostante la grossa differenza d’età.

Anna e Gigi sono stati una coppia per molti anni e l’inizio della loro relazione è stato tutt’altro che semplice. I due hanno annunciato ufficialmente l’inizio della loro relazione nel 2006 mentre Gigi D’Alessio era ancora sposato con Carmela Barbato madre dei suoi primi tre figli. La Tatangelo, all’epoca, è stata accusata di essere una sfascia famiglie e il suo rammarico per la gestione dell’affaire continua ancora oggi. Anche se la Tatangelo era solo una ragazzina si è dimostrata in grado di gestire il clamore mediatico della loro relazione e di fatti questa è durata fino al 2020.

Anna e Gigi sono genitori di Andrea nato nel 2010. Sebbene abbiano preso strade separate i due artisti devono rimanere in buoni rapporti per il bene del figlio. Su di loro continua il gossip più sfrenato, sempre alla ricerca di nuove rivelazioni per comprendere le vere cause della rottura. Adesso Anna Tatangelo sembra fornire un indizio in più. Cosa ha rivelato?

La musica di Gigi e Anna

La chiave del rapporto tra Gigi D’Alessio e la sua ex compagna è sempre stata la musica. I due hanno collaborato in moltissime occasioni e Gigi è stato una sorta di mentore per la carriera della giovane artista di Sora. Il cantante ha scritto, infatti, due dei più grandi successi della Tatangelo: “Essere una donna” e “Una ragazza di periferia”.

Insieme hanno interpretato nel 2006 “Un nuovo bacio” sancendo l’inizio della loro bellissima unione. La carriera di Gigi, invece, è iniziata molto tempo prima quando ha pubblicato il suo primo album “Lasciatemi Cantare” nel 1996 . Da quel momento la sua carriera è stata in ascesa e composta da una serie di successi.

Il musicista napoletano ha avuto la fortuna di esibirsi di fronte a Bill Clinton in occasione del galà del National Italian American Foundation. D’Alessio ha un legame particolare con Sanremo sin dalla sua prima partecipazione nel 2000 con il brano “Non dirgli mai”. L’anno successivo si è ripresentato con la canzone “Tu che ne sai” e poi nel 2005 con il pezzo “L’amore che non c’è”.

Le ultime due apparizioni risalgono al 2012 quando ha portato in Teatro il brano “Respirare” con Loredana Berté e nel 2017 si è esibito sul palco dell’Ariston con “La Prima Stella”, canzone dedicata a sua madre scomparsa quando aveva 18 anni.

La rivelazione di Anna lascia senza parole

Anna Tatangelo ha rilasciato qualche tempo fa un’intervista alla rivista Vanity Fair. La cantante racconta le difficoltà che ha dovuto affrontare all’inizio della loro unione e ammette che la sua è stata una relazione un po’ troppo affollata.

Infatti, Gigi D’Alessio amava avere la casa sempre piena di ospiti e questo ha in qualche modo disturbato il rapporto tra i due. In più in seguito a numerose liti, Anna dichiara:“andavamo a letto senza più dirci una parola”. Insomma, pare che i due tra le mura di casa avessero non pochi problemi, difficoltà relazionali che li hanno spinti a separarsi temporaneamente nel 2017 e riprovarci poco più avanti fino alla definitiva separazione. Adesso entrambi sono andati avanti e ripartono dalle loro nuove famiglie.