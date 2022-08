Schumacher, è un drammatico addio: la notizia che non avremmo mai voluto sentire

La notizia che ha fatto più scalpore nelle ultime ore, quella che non avremmo mai voluto ricevere e che riguarda Schumacher e la Formula 1. È un inevitabile addio.

Schumacher un nome che rimanda a un altro: Ferrari, entrambi evocano uno scenario sportivo tra i più significativi della Storia del nostro Paese, la Formula 1 quella bella, quella che negli anni Novanta ci ha fatto sognare. Di recente i fan di questa storia e del suo protagonista si sono trovati ad apprendere una notizia, un addio inaspettato. Ecco cosa è successo.

Non solo gli appassionati di Formula 1 ma anche coloro che non seguono lo sport ricordano con affetto e conoscono il mito di Michael Schumacher. Perché le leggende le conoscono tutti, e lui è stato una leggenda nella storia della Ferrari. L’ex pilota di Formula 1 è rimasto paralizzato a causa di un incidente con gli scii. L’incidente gli ha cambiato la vita per sempre e da allora il pilota tedesco non si è più visto. Per fortuna la famiglia di Michael Schumacher gli è rimasta accanto e tra questi c’è anche suo figlio Mick che ha seguito le orme del padre.

Nelle ultime ore una notizia ha scioccato i fan di Schumacher qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato dopo tutto quello che era già successo.

L’addio alla Ferrari

Proprio di Mick Schumacher si parla in queste ore e della possibilità che il figlio dell’ex pilota che fu sette volte campione del mondo possa dire addio alla Ferrari. Proprio la scuderia che è stata la casa di Schumacher per anni.

Sembra, infatti, che per la stagione 2023 la francese Alpine stia cercando un pilota che possa affiancare Esteban Ocon. Al momento il giovane Schumacher è ancora con la Haas con la quale è sotto contratto da due anni.

Il passaggio alla scuderia Alpine sarebbe confermato dal diretto interessato e ciò è risultato evidente dal fatto che sui social Mick segue proprio il CEO del team francese Laurent Rossi. Il cambio di team sarebbe dunque cosa quasi certa. In molti hanno pensato che se mai ci fosse stato un cambio, Mick sarebbe andato quasi certamente alla Ferrari.

Nel frattempo Fernando Alonso ha preso una decisione importante e vorrebbe sposare il progetto dell’Aston Martin di Lawrence Stroll e a prendere il suo posto ci sarebbe appunto Oscar Piastri, che lascerebbe quindi un posto libero nell’Alpine. Ecco quindi che subentra il nome di Mick Schumacher. Si parlerebbe in questo caso, se si verificassero i fatti così come li abbiamo esposti, di un contratto pluriennale per Schumacher jr e con una scuderia diversa dalla Ferrari. Si tratterebbe dunque di un addio.

Per il momento nulla di tutto questo è ancora confermato e staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane. Nel frattempo Schumacher senior ancora viene premiato e ricordato con affetto. In questi giorni, infatti, Corinna Betsch, la moglie di Michael Schumacher ha ritirato un altro premio dedicato al marito. Il momento è stato davvero commovente e la moglie dell’ex pilota è infatti, scoppiata a piangere. Queste sono state le sue parole sul marito: “Michael è una persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri”.